Tommaso Zorzi, la sua tata scoppia in lacrime a Casa Chi: “Chiedo scusa a Cecilia, ma io sto male” (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi è stata intervistata la tata di Tommaso Zorzi. La signora Cecilia è stata chiamata a commentare gli ultimi avvenimenti accaduti al GF Vip. In particolar modo, i giornalisti di Alfonso Signorini hanno chiesto alla donna di commentare la querelle sorta sui social con la Capriotti.

La protagonista ha assunto un atteggiamento molto dimesso ed ha fatto pubblicamente le sue scuse all’ex gieffina se si è sentita offesa. Allo stesso tempo, però, non ha potuto fare a meno di svelare il profondo malessere vissuto a causa delle parole pronunciate dalla dama.

La tata di Tommaso Zorzi scoppia in lacrime

La tata di Tommaso Zorzi si è lasciata intervistare dai giornalisti di Casa Chi ed è scoppiata in lacrime durante il dibattito. A toccare le corde del suo cuore è stato Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, si è scagliato contro Cecilia Capriotti accusandola di aver esagerato sui social contro la tata di Tommaso. A suo avviso, infatti, la donna non può assolutamente mettere in discussione il rapporto esistente tra l’influencer e la signora Cecilia, che reputa come una madre.

Nell’apprendere queste parole, la donna è scoppiata in lacrime ed ha detto di essere davvero profondamente legata al giovane. Proprio per tale motivo è rimasta malissimo nel sentir pronunciare tutte quelle accuse da parte di Cecilia. Malgrado questo, però, la signora si è voluta scusare con l’ex gieffina per averle dato della cavernicola e per aver fatto commenti sulla sua età anagrafica.

Cosa ha infastidito di più la signora Cecilia

I giornalisti si sono mostrati profondamente comprensivi nei confronti della tata di Tommaso Zorzi, sta di fatto che le hanno fatto i complimenti per come ha affrontato la questione e per essersi scusata pubblicamente. La donna, però, ha specificato che desidererebbe ricevere anche lei le scuse della Capriotti per le cose che ha detto contro di lei Ad indignarla maggiormente vi è, soprattutto, il fatto che Cecilia ha asserito che il razzismo in Italia non esista.

Questo è un argomento che ha vissuto molto da vicino, pertanto, è estremamente suscettibile. Inoltre, la donna ha anche detto di non aver apprezzato il momento in cui l’ex concorrente disse a Tommaso di aver riso dei suoi attacchi d’ansia in quanto li reputava profondamente chic. Ad ogni modo, almeno per il momento, le scusse dell’attrice non sono ancora arrivate.