Il Paradiso delle signore cambia orario il 28 e 29 gennaio: ecco a che ora va in onda

Nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, la soap opera di Rai 1, il Paradiso delle signore, subirà una variazione di orario. La serie solitamente va in onda a partire dalle ore 15:55, ma per questi due giorni verrà anticipata.

Il motivo del cambiamento risiede nella necessità di lasciare spazio ad uno speciale del TG 1 inerente le consultazioni. Scopriamo, dunque, quali sono le variazioni applicate alla tanto amata soap opera Rai.

A che ora va in onda Il Paradiso delle signore il 28 e 29 gennaio

Il Paradiso delle signore subirà delle modifiche nei giorni 28 e 29 gennaio. In queste due circostanze, però, i cambiamenti non riguarderanno lo slittamento o la sospensione delle puntate, bensì la variazione di orario. La soap opera, infatti, nelle due date sopracitate, non andrà in onda a partire dalle 15:55, come solitamente accade, ma comincerà alle 15:00 per finire alle 15:50. Gli episodi interessati da questa variazione sono il numero 74 e 75.

La serie, poi, tornerà regolarmente in onda al solito orario a partire da lunedì 1 febbraio. In tale occasione, salvo variazioni ulteriori dell’ultimo momento, tutto tornerà alla norma. Già la scorsa settimana ci furono delle modifiche in termini di palinsesto. Nello specifico, nella giornata di lunedì 18 gennaio, la soap opera non andò in onda. Questo ha fatto sorgere la necessità di dare luogo ad un doppio appuntamento venerdì 22 gennaio onde evitare di generare un conseguente slittamento delle messe in onda.

I motivi e le altre variazioni in Rai

In occasione del 28 e 29 gennaio, invece, la Rai ha optato semplicemente per un cambio di orario del Paradiso delle signore per non incorrere nuovamente nelle problematiche della settimana scorsa. Il motivo di tale spostamento risiede nel fatto che la prima rete ha deciso di dare spazio all’informazione pubblica attraverso un’edizione speciale del TG 1 dedicata alle consultazioni parlamentari. Dopo le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, infatti, la situazione politica è davvero molto tesa.

In questi due giorni, dunque, subito dopo la messa in onda della soap opera, sarà trasmesso lo speciale del TG dalle 15:50 alle 18:45. Queste modifiche genereranno anche dei cambiamenti per altre due trasmissioni dell’emittente. La prima è Oggi è un altro giorno, programma che, solitamente, va in onda dalle 14:00 alle 15:55. In questi due giorni, invece, terminerà in anticipo, alle 15:00. Il secondo cambiamento riguarda La Vita in diretta che, invece, verrà sospeso per entrambe le giornate. Il palinsesto dovrebbe essere ripristinato lunedì 1 febbraio.