Il Paradiso delle signore anticipazioni 1 febbraio: scoppia lo scandalo per Clelia e Luciano

Lunedì 1 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale episodio, il numero 76, vedremo che Clelia e Luciano saranno in serio pericolo. I due, infatti, rischieranno lo scandalo a causa della gravidanza della Calligaris.

Vittorio e Beatrice si faranno una promessa, mentre Gabriella mostrerà alle venere il suo abito da sposa. Agnese, invece, farà un gesto distensivo nei confronti di Armando e questo gli farà sperare in un ritorno di fiamma.

Anticipazioni 1 febbraio, scandalo per Clelia e Luciano

Nella puntata del 1 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che la gravidanza di Clelia sarà l’oggetto di discussione della maggior parte dei protagonisti della soap. Anche Silvia e zia Ernesta hanno appreso la verità. Specie quest’ultima, però, manifesterà il suo dissenso per quanto accaduto ed esorterà Silvia a convincere suo marito a tornare a vivere con lei. La donna, infatti, temerà che possa scoppiare uno scandalo se la notizia si venisse a sapere.

Purtroppo, però, la questione è divenuta già virale. La mamma di un compagno di scuola di Carletto, Maria Grazia Vettorazzo, farà scoppiare il caos in quanto manifesterà tutto il suo dissenso e disprezzo per questa situazione. A casa Conti, intanto, si respirerà un clima festoso grazie alla presenza di Serena. Vittorio e Beatrice comprenderanno bene che la loro è una posizione scomoda, pertanto si faranno una promessa.

Agnese fa un gesto verso Armando al Paradiso delle signore

D’ora in avanti i due dovranno stare lontani l’uno dall’altra in quanto non possono rischiare di creare scompiglio nella famiglia. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 1 febbraio, le veneri cominceranno a pensare alla festa di San Valentino. Gabriella, invece, dopo aver appreso che Cosimo non ha nessuna intenzione di rinviare le nozze comincerà a lavorare al suo abito da sposa.

A tal proposito, la stilista mostrerà il modello del vestito alle sue colleghe e sarà particolarmente entusiasta della cosa. Tra Agnese e Armando, invece, ci sarà un certo riavvicinamento. Da quando Giuseppe Amato è tornato in città la donna si è molto allontanata dall’uomo che ama. Ad ogni modo, poco per volta, la sarta sta cominciando a ribellarsi all’autorità del marito, sta di fatto che è tornata anche al suo lavoro. Anche l’atteggiamento nei confronti del capo-magazziniere cambierà, in quanto farà un gesto di affetto nei suoi confronti e questo riaccenderà le speranze di Ferraris.