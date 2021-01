Oroscopo 29 gennaio 2021: Vergine siate parsimoniosi, Capricorno in cerca di stimoli

Le previsioni dell’Oroscopo del 29 gennaio 2021 esorta i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po’ più parsimoniosi. I Capricorno, invece, sono attratti dall’ignoto, prestate attenzione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete delle questioni in sospeso non è più il momento di aspettare. In campo professionale potrebbero nascere delle belle opportunità. L’amore è alle porte, pertanto, se siete single fareste bene a crearvi quante più occasioni possibili. Le coppie stabili, invece, potrebbero risentire di un po’ di monotonia.

Toro. L’Oroscopo del 29 gennaio vi annuncia che nella giornata odierna ci sarà una certa tendenza ad attirare le polemiche e le discussioni. Cercate di tenere a bada questo aspetto, in modo da intavolare problematiche solo nel caso in cui ne valga realmente la pena. Sul lavoro cercate di non cadere nelle provocazioni.

Gemelli. Periodo fertile e positivo per cominciare una nuova attività o un progetto. Le stelle sono dalla vostra parte ma dovete fare qualcosa anche voi. In amore, invece, non siate timidi ed esternate i vostri sentimenti. La paura di fallire potrebbe farvi perdere qualche bella opportunità.

Cancro. Se siete dei liberi professionisti è opportuno fare qualche rivalutazione in questo periodo. In campo sentimentale, invece, il mese di gennaio non è stato certamente tra i migliori. Ad ogni modo, a partire da febbraio ci sarà un certo miglioramento, specie per le coppie in crisi.

Leone. Generosi e leali, oggi sarà una bella giornata per starvi accanto. In amore siete passionali e pieni di spirito d’iniziativa. In campo lavorativo, invece, è giunta l’ora di tirare fuori gli artigli e di dimostrare a tutti quanto valete realmente. Amate sentirvi messi in primo piano e andate in tilt quando questo non accade.

Vergine. I nati sotto questo segno dovrebbero prestare maggiore attenzione alla sfera economica. Cercate di non fare troppi sciupi e tenete gli occhi ben aperti sul lavoro. Qualcuno potrebbe giocare in modo poco pulito con voi, pertanto, è bene non credere a tutto quello che vi viene detto.

Previsioni 29 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo è opportuno mantenere la calma, specie per quanto riguarda la professione. Poco alla volta si stanno sbloccando delle situazioni, pertanto, cercate di essere cauti. In amore, invece, ci sono delle questioni in sospeso che, forse, è il caso di chiarire.

Scorpione. Se c’è una cosa che gli Scorpione hanno difficoltà a fare è mantenere alta l’attenzione per le cose o le persone. Spesso vi annoiate, pertanto, avete bisogno di continui stimoli. In campo professionale potrebbe essere un buon momento per cimentarvi in qualche nuova attività.

Sagittario. L’Oroscopo del 29 gennaio 2021 vi esorta ad avere maggiore controllo sulla vostra vita. Spesso vi lasciate condizionare dal giudizio delle persone che vi circondano, ma dopo poco vi pentite. Per questo, onde evitare di incorrere nello stesso problema, cercate di essere più razionali.

Capricorno. Le relazioni vacillanti da un po’ di tempo potrebbero essere messe seriamente in discussione. In questa giornata, infatti, vi sentite particolarmente attratti dall’ignoto e da ciò che non vi appartiene. Nel lavoro, invece, siete un po’ confusi, cercate di restare alla larga dalle polemiche.

Acquario. I nati sotto questo segno devono trarre alcune conclusioni. In certi momenti è necessario fermarsi un attimo per capire fino a che punto si è arrivati. Questa fase di valutazione potrebbe portarvi a prendere delle decisioni insolite ed inaspettate, non abbiate paura di cambiare alcuni aspetti della vostra vita.

Pesci. Questo è il momento di stringere un po’ la cinghia. In campo lavorativo è meglio non avanzare troppe pretese. Cercate di essere un po’ più parsimoniosi. In amore, invece, vi trovate in un periodo decisamente migliore rispetto a qualche settimana fa, ad ogni modo, non cedete alla tentazione di idealizzare i rapporti.