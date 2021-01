“Pierpaolo è innamorato della Gregoraci, saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento”: parola di un’ex gieffina

Il triangolo amoroso del Grande Fratello Vip 5

Nelle ultime ore sono arrivate delle voci che hanno sconvolto il numeroso pubblico del Grande Fratello Vip 5. “È innamorato di Elisabetta Gregoraci”, ha pronunciare tale frase è stata una fonte ben informata. Ovviamente il soggetto è un concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che è in casa sin dal primo giorno.

Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, che dopo l’uscita della soubrette calabrese dall’appartamento di Cinecittà si è consolato immediatamente tra le braccia di Giulia Salemi iniziando una storia con lei. Stando ad un’ex gieffina, però, l’ex Velino di Striscia la Notizia era cotto della 40enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto al di fuori della casa più spiata d’Italia.

L’ex gieffina è certa che Pierpaolo ama Elisabetta Gregoraci

Sembrerebbe che il cuore di Pierpaolo Pretelli non si è mai allontanato da Elisabetta Gregoraci. A metterci la mano sul fuoco è Ambra Lombardo, ex gieffina ed ex compagna di Kikò Nalli che a sua volta è l’ex marito di Tina Cipollari. La bella siciliana, nel corso di una recente intervista al periodico Nuovo ha detto: “Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere”.

Quindi, per il 30enne lucano sarebbe stata più di una cotta. A dire il vero gran parte del pubblico ne sono convinti da tempo, tanto che sui vari social network i gruppi, tra cui i Gregorelli, hanno scatenato una serie di polemiche violente con chi invece tifa per la coppia Petrelli-Salemi.

Ambra Lombardo parla di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Intervistata dal magazine Nuovo, l’ex gieffina Ambra Lombardo ha detto anche che Elisabetta Gregoraci ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento. “D’altronde, prosegue, tra Elisabetta e Giulia non ci sarebbe confronto: “La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e influencer”, ha asserito l’ex compagna di Kikò Nalli.

Tuttavia, la Salemi potrebbe avere un futuro con l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Potrebbe: “Sono ragazzi giovani e belli e mi sembra che nessuno dei due abbia un caratteraccio come il mio!”