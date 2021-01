GF Vip, Selvaggia Roma tuona contro Dayane Mello: “Menefreghista e prepotente”

Selvaggia Roma tuona contro la Mello

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha proclamato Dayane Mello come prima finalista del Grande Fratello Vip 5. La scelta dei telespettatori però, ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo. In particolare, dopo la fuga di notizie sul televoto truccato, ovvero con una valanga di voti arrivati direttamente dal Brasile, terra natia della gieffina.

Per questo motivo, Selvaggia Roma è tornata ad attaccare la modella brasiliana dicendo perché il suo percorso nella casa più spiata d’Italia non avrebbe dovuto essere con la finalissima. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

L’ex gieffina continua a seguire le dinamiche del reality show di Canale 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che tra Dayane Mello e Selvaggia Roma non c’è mai stata simpatia. L’ex partecipante di Temptation Island, che dopo il suo ingresso ha scatenato il caos nella casa di Cinecittà, è stata costretta a lasciare il reality show dopo aver perso al televoto.

Nonostante tutto, l’ex di Lenticchio continua a seguire con grande interesse le vicende dei gieffini. La modella brasiliana, intanto, continua a far parlare di sé, ma nello stesso tempo una delle più amate del programma Mediaset. Quindi, è arrivata in finale per le sue dinamiche oppure perché il televoto fosse truccato. Resta il fatto che l’ex compagna di Stefano Sala si contenderà il montepremi finale con altri finalisti.

Selvaggia Roma contro Dayane Mello

Dopo aver preso le difese di Tommaso Zorzi, dicendo di trovare la scelta di alcuni gieffini di escludere il rampollo di arrivare immediatamente alla finalissima, Dayane Mello è finita nel mirino di Selvaggia Roma. Parlando con chiarezza e senza peli sulla lingua con i suoi seguaci su Instagram, l’influencer ha commentato il percorso della brasiliana dicendosi in totale disaccordo con la scelta del pubblico.

“Dal mio punto di vista spesso nei suoi comportamenti sono invece prevalsi menefreghismo, prepotenza e cattiva educazione. Proprio chi ha conosciuto la sofferenza dovrebbe essere ostica a provocarne agli altri. Pretende addirittura di potersi vantare di sensibilità”, ha ammesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Arriverà la replica della modella? Staremo a vedere se Alfonso Signorini mostrerà a lei tali dichiarazioni.