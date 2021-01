Uomini e Donne, nella puntata di oggi: una coppia si lascia, Davide passa la giornata con Beatrice

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 29 gennaio, vedremo che Roberta e Riccardo avranno un duro confronto. I due, purtroppo, non riusciranno a trovare un punto di incontro, al punto da arrivare a chiudere la loro conoscenza.

In merito al trono classico, invece, si parlerà di Davide. Il ragazzo ha trascorso un’intera giornata con Beatrice. Chiara, quando lo apprenderà, ci rimarrà molto male al punto da originare una discussione molto accesa con il tronista.

Riccardo e Roberta litigano a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che la conduttrice chiamerà al centro dello studio Riccardo e Roberta. I due racconteranno cosa è accaduto in questi giorni e riveleranno che la situazione è alquanto tesa. I due hanno trascorso dei giorni insieme nello stesso hotel. Tuttavia, entrambi erano ancora troppo nervosi l’uno con l’altra, pertanto, hanno trascorso la notte in stanze separate. La Di Padua ha tentato un avvicinamento, ma lui è sembrato un muro. Per tutta la settimana, dunque, i due non si sono sentiti.

Arrivati in puntata, quindi, racconteranno l’accaduto e prenderanno la decisione di interrompere la loro conoscenza. Tina e Gianni sbotteranno contro Guarnieri accusandolo di assumere con Roberta lo stesso atteggiamento che assumeva con Ida. Nel momento in cui le cose con una donna stanno per diventare un po’ più impegnative, lui scappa e si mette sulla difensiva. in studio, poi, arriveranno anche due corteggiatrici per lui, che deciderà di non tenere in quanto non attratto da loro.

Nella puntata di oggi Davide si sbilancia

Al trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Chiara ha raggiunto Davide in camerino dopo la precedente puntata. La ragazza è rimasta molto male per come è stata trattata, pertanto, i due hanno intavolato un’altra discussione. Successivamente, verrà mandata in onda l’esterna con Beatrice. Il tronista ha voluto trascorrere un’intera giornata con lei. Dopo la colazione al residence e il pranzo in giro per Roma, la Buonocore ha presentato sua nonna al tronista mediante una videochiamata.

Nell’ultima parte, poi, gli ha fatto una dedica d’amore in cui gli ha manifestato ancora i suoi sentimenti. Davide si è commosso, ma in studio dirà di voler passare la stessa giornata anche con Chiara. Quest’ultima si arrabbierà e gli dirà di non trovare alcun senso in quanto, ormai, la situazione le sembrerà palese.