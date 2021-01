DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 1^ febbraio: Can inganna Yigit

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da lunedì riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Cosa ci riserverà no le anticipazioni della serie tv che, oltre alla puntata serale del martedì, va in onda tutti i giorni tranne il sabato e la domenica dalle 16:35 circa sono alle 17.10.

Mentre il puntatone in prime time viene trasmesso dalle 21.30 circa subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia. Cosa accadrà nella puntata di lunedì 1^ febbraio 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 1 febbraio 2021, rivelano che Can, in vista dell’incontro con Yigit, invia sul suo cellulare la posizione sbagliata. In questo modo così l’editore e la sorella Polen non si presenteranno. Nel frattempo, Cengiz resterà particolarmente colpito da una nonnina che si trova in una casa di riposo. Intanto, la relazione sentimentale tra il fotografo e Sanem sarà messo a dura prova da Huma.

La madre del Divit infatti, è del tutto contraria al loro fidanzamento in quanto ritiene che la giovane aspirante scrittrice e la sua famiglia di un livello sociale troppo basso rispetto a loro. Quindi il figlio dovrebbe ambire più in alto. In questo clima si arriverà alla presentazione del libro di Polen dove, di fronte alla stampa, l’ex moglie di Aziz cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà la Aydin. In più proverà ad esaltare le doti e la bellezza di Polen. Come era prevedibile però, Can in modo molto risoluto, non glielo permetterà.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Deren mette in guardia Leyla da Osman

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno prevista per lunedì 1^ febbraio 2021, svelano anche che l’ex macellaio Osman è ormai l’idolo delle fan. Per questo motivo Deren, la direttrice dell’azienda dei Divit metterà in guardia Leyla.

In pratica le dirà che il successo del fidanzato potrebbe avere delle ripercussioni negative sulla loro relazione sentimentale. Nel frattempo, l’ex segretaria di Emre sarà anche alle prese con gli sfoghi della sorella minore Sanem.