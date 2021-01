Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 29 gennaio: Beatrice fa piangere Davide, addio tra Roberta e Riccardo

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne è giunta alla conclusione. Infatti, anche oggi pomeriggio alle 14.45, su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo un avvio dedicato agli storici del Trono over, ovvero Gemma Galgani e Armando Incarnato, più tardi si parlerà del Trono classico e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Armando accusa Aurora di essere una talpa

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che dopo la discussione tra Aurora e Armando, al centro studio si accomoderanno Riccardo e Roberta. La settimana scorsa il cavaliere è la dama avevano avuto una lite perché lei aveva fatto delle domande su ciò che era accaduto con la sua ex Ida Platano. Alla fine avevano deciso di non dormire sotto lo stesso tetto nello stesso albergo. Il giorno dopo la Di Padua aveva provato in tutti i modi di far pace ma il personal trainer pugliese non era dello stesso avviso.

Quindi, non si sono sentiti per tutta la settimana e così nell’appuntamento odierno decideranno di troncare definitivamente perché litigano troppo. A quel punto Gianni e Tina accuseranno il Guarnieri di comportarsi volutamente in quel modo, così come faceva con la sua ex. Secondo loro, lui fa sempre il permaloso così da uscire pulito nelle situazioni e dar la colpa alla donna che ha al suo fianco in quel momento. Subito dopo scenderanno due dame per il personal trainer ma lui non le terrà perché non le piacciono fisicamente.

Trono classico: Davide passa una giornata con Beatrice

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano anche che Davide in settimana è stato protagonista di una nuova intensa esterna con Beatrice. Quest’ultima infatti, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore.

La Buonocore, infatti, ha chiesto a Donadei di indossare delle cuffiette e gli ha fatto ascoltare un messaggio nel quale gli dice che avrebbe ben mille ragioni per dirgli di no, ma non lo farà mai. In questo modo la ragazza gli farà capire che ci tiene davvero a lui. Parole che hanno toccato profondamente il cuore del tronista, il quale si è emozionato con tanto di lacrime.