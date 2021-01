Elisabetta Gregoraci: sulla casa del GF Vip vola un nuovo aereo per lei ma i gieffini lo snobbano (VIDEO)

Striscione per Elisabetta, ma i vipponi lo snobbano

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci non è più un concorrente da ben un mese e mezzo. Nonostante tutto, i suoi numerosi fan continuano a spendere soldi per la soubrette calabrese che nella casa più spiata d’Italia a e a formato la ship Gregorelli. In questa occasione però, nessun messaggio contro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma un semplice complimento all’ex moglie di Flavio Briatore.

“Elisabetta Gregoraci sei ispirazione. Grazie Giorgia“, c’era scritto nello striscione aereo che ha sorvolato il cielo sopra Cinecittà. In giardino erano presenti Andrea Zelletta, l’ex Velino di Striscia la Notizia e Andrea Zenga, che appena hanno visto il regalo alla 40enne sono rientrati in casa senza dargli peso.

Il ringraziamento della soubrette calabrese

Dopo esserne venuta a conoscenza, Elisabetta Gregoraci ha voluto ringraziare con tutto il suo cuore la fan che avrebbe speso ben 1.200 euro per inviarle quel messaggio aereo anche se lei non è più all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Volevo dire grazie a Giorgia. Grazie con tutto il mio cuore per l’aereo. Davvero grazie, perché nonostante la mia uscita da 49 giorni ancora oggi arrivano tanti aerei. Non è così scontato quindi voglio mandarvi un abbraccio“, ha scritto la soubrette calabrese sui suoi canali social. Non è la prima volta che l’ex moglie di Flavio Briatore riceve un dono del genere. Infatti, solo una settimana fa ne è stato inviato un altro con un nuovo striscione in suo favore: “E.G più bella cosa non c’è”. (Continua dopo il video)

Ambra Lombardo parla di Elisabetta e Pierpaolo

Nel frattempo un’ex concorrente del Grande Fratello ha espresso il suo giudizio su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Stiamo parlando di Ambra Lombardo che recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo di Riccardo Signoretti.

“Credo che lui fosse innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono così, sempre attratti da quello che non possono avere. Lei ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento. Tra Elisabetta e Giulia non c’è confronto. La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha avuto uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e una nota influencer. Gli uomini si innamorano delle donne ma poi trovano serenità con ragazze più giovani”, ha detto l’ex di Kikò Nalli.