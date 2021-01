Antonio Zequila: “Flirt con Dayane Mello? Voleva venire con me alle Maldive…”

Antonio Zequila ammette di aver avuto un flirt telefonico con Dayane

Antonio Zequila è stato uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In una recente intervista su RTL 102.5 News di Francesco Fredella, l’attore napoletano ha fatto il nome di Dayane Mello e ovviamente è scoppiato il gossip.

In pratica, ‘Er Mutanda’ ha rivelato di aver avuto un ‘flirt telefonico’ con la modella brasiliana, al momento unica finalista certa del GF Vip 5. “È vero, l’ho cercata io a maggio perché dovevamo fare un film. Mi serviva una bellissima giornalista che avesse poi delle scene amorose con me che facevo l’ispettore”, ha dichiarato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

La conoscenza con Dayane Mello

Intervistato da Francesco Fredella su RTL 102.5, Antonio Zequila ha detto che il pensiero è andato immediatamente a Dayane Mello perché ha avuto la possibilità di incontrarla molto tempo prima. “Ci eravamo già ‘annusati’ a Ballando con le stelle, allora ci siamo sentiti e abbiamo continuato a sentirci.” ha l’attore campano. Purtroppo tale progetto è stato interrotto per cause di forza maggiore e al momento è stato tutto rinviato. “Le ho inviato anche il copione, lei era felicissima, poi a causa del Covid non si è fatto più questo film ma abbiamo comunque continuato a sentirci”, ha rivelato colui che si è conquistato il soprannome di ‘Er Mutanda’.

Ma non è finita qui, infatti l’uomo ha svelato che la gieffina avrebbe ricambiato le sue attenzioni: “Lei comunque sembrava ricambiare in qualche modo: le dissi che volevo andare alle Maldive e mi chiese ‘posso venire con te?’”. A quel punto il giornalista gli ha domandato se fosse interessato ad un confronto con lei nella Casa di Cinecittà: “Più che un confronto vorrei una doccia nella Casa insieme. Lei è una bellissima ragazza, piena di vita, simpaticissima…”.

Antonio Zequila a Uomini e Donne Vip?

Nel corso della lunga intervista telefonica Francesco Fredella ha cambiato argomento chiedendo ad Antonio Zequila chi sia la donna di cui è innamorato e di cui ha parlato sua madre Carmela in collegamento con Pomeriggio Cinque. A quel punto l’ex gieffino ha detto che sua mamma ha trovato una sua foto con questa donna e con una dedica dietro, ma anche lui non ricorda più chi è la donna in questione.

Fa giorni si parla di una possibile versione Vip di Uomini e Donne, A tal proposito Zequila ha confessato che: “Io stimo molto Maria De Filippi e potrei anche farci un pensiero, perché no? Ad oggi devo dire che qualche telefonata mi arriva ancora… è un programma simpatico, mi potrebbe anche entusiasmare…”.