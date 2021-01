GF Vip, lite furiosa tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: “Io non mi paro il c***, mi hai offesa”, poi scoppia a piangere (VIDEO)

Ultimo mese del GF Vip 5

Manca un altro mese alla finalissima del Grande Fratello Vip 5, l’edizione più lunga di sempre. Dopo oltre quattro mesi i concorrenti veterani hanno i nervi tesi, quindi basta poco per scoppiare e magari discutere con gli altri inquilini anche per motivi futili.

Ad esempio, nella serata di giovedì è scoppiata una lite inaspettata tra le due protagoniste femminili del reality show di Canale 5, ovvero Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Sono volate parole forti con tanto di lacrime da parte di quest’ultima ma il popolo del web le ha puntato il dito contro dicendo che è solo una sceneggiata.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5

Tutto è partito dalla richiesta da parte degli autori del Grande Fratello Vip 5 ai concorrenti di indicare quale finalista uomo preferirebbe tra i due in nomination, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Stranamente, Maria Teresa Ruta ha spiazzato tutti gli altri coinquilini con la sua scelta: “Voto Pierpaolo”.

Ma nell’ultimo appuntamento del reality show in onda lunedì sera, parlando con Alfonso Signorini la conduttrice piemontese aveva preferito l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. A quel punto, tornati in stanza da letto, Stefania Orlando ha espresso la sue perplessità all’amica: “Hai scelto Pierpaolo per evitare che lui e Giulia Salemi domani non ti nomino?”.

Maria Teresa Ruta si arrabbia per la domanda di Stefania, poi scoppia a piangere

La domanda di Stefania Orlando ha fatto andare su tutte le furie Maria Teresa Ruta. “Mi stai dicendo che mi paro il c***? Io ho scelto Pierpaolo perché secondo me ha dato di più al programma”, ha tuonato la madre di Guenda Goria. Immediatamente dopo quest’ultima è scoppiata a piangere dicendo anche: “Mi dispiace se con la mia scelta ho offeso Tommaso Zorzi, ma ho scelto in base al percorso”.

A quel punto la moglie di Simone Gianlorenzi ha prontamente consolato la piemontese dicendole: “Non volevo offenderti, ti ho espresso solo il mio pensiero. Tra amiche si può parlare”. Ma la reazione della giornalista non è piaciuta al popolo del web che su Twitter hanno scritto: “La Orlando l’ha scoperta e Maria Teresa ha fatto la vittima. Stratega”. Mentre altri hanno preso le difese della Ruta. Ecco il video: