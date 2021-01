Giulia De Lellis contro il GF Vip: “è stato un incubo”, poi svela un retroscena su Damante (FOTO)

In queste ore, l’influencer Giulia De Lellis si è cimentata nel gioco delle domande con i fan ed ha svelato retroscena inediti sui suoi ex fidanzati e sul GF Vip. In merito al primo argomento, la ragazza ha raccontato quali siano attualmente i rapporti con i suoi ex e poi ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a chiudere con Damante.

Sul secondo tema, invece, la protagonista si è confidata con i fan rivelando come sia stata la sua esperienza nel reality show di Canale 5 e per quale ragione l’ha reputata un vero incubo. I fan hanno apprezzato la sincerità ma, a quanto pare, sono rimasti dei dubbi irrisolti.

Le parole di Giulia sul GF Vip

Giulia De Lellis ha sbottato contro il GF Vip rivelando che la sua avventura è stata un incubo. Nello specifico, ha aggiunto che si tratta di un esperimento sociale davvero molto difficile, che diventa sempre più pesante con il passare dei giorni. In particolar modo, ha ammesso che dopo 90 giorni di permanenza stava davvero impazzendo. Ricordiamo, inoltre, che durante la sua permanenza in casa, l’influencer ebbe anche uno screzio pesantissimo con l’opinionista di quel tempo, Alfonso Signorini.

Quella litigata è passata poi alla “storia” del gossip e del trash. Prima di quel momento, infatti, nessuno si era mai permesso di rispondere male ad un opinionista e di accusarlo di dire solo idiozie. Ad ogni modo, nel corso del botta e risposta con i fan, la dama ha svelato anche alcuni retroscena inerenti la sua vita privata. In particolare, ha svelato un retroscena su Damante e sul suo nuovo fidanzato Carlo.

La De Lellis e i suoi ex

Tra gli argomenti che suscitano maggiore interesse per i fan di Giulia De Lellis vi è, soprattutto, la sua vita sentimentale. In primo luogo, la ragazza ha smentito le dichiarazioni secondo cui lei sarebbe in pessimi rapporti con Iannone. Questo non è affatto vero in quanto, se possibile, lei resta sempre in ottimi rapporti con gli ex.

Con Damante, invece, ha svelato che il motivo della rottura non risiede in nessun tradimento. Si tratta di questioni parecchio lunghe che spiegherà in seguito. Su Carlo, invece, ha confessato che avrebbe evitato di innamorarsi di un amico del suo ex. Ad ogni modo, al cuore non si comanda, pertanto, considerando che anche Andrea aveva trovato un’altra compagna, ha deciso di lasciarsi andare in questa nuova relazione.