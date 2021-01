GF Vip, Rosalinda Cannavò sgancia la bomba: “Ho finto orgasmi con Giuliano…”

Rosalinda Cannavò vuole dare una svolta alla sua vita

Ebbene sì, Rosalinda Cannavò dopo essersi riappropriata del proprio nome dicendo addio ad Adua del Vesco ora sarebbe pronta a voltare pagina. Nelle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5 l’attrice messinese ha tirato fuori tutte le menzogne dette per lavoro, ora invece, sembra voler occuparsi solo della sua vita privata e sentimentale.

Qualche giorno fa la gieffina ha intendere di non voler andare oltre col suo storico fidanzato perché con lui non si sente una donna al 100%. Di conseguenza, o le cose cambieranno oppure deciderà di dare un taglio a questa lunga relazione. Lunedì scorso, nella nuova puntata del GF Vip 5 i due si sono incontrati e quando Giuliano Condorelli le ha dato la le chiavi della sua casa per andare a convivere insieme, lei lo ha spiazzato. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Adua rifiuta, al momento, di andare a convivere col fidanzato Giuliano

Ebbene sì, Rosalinda Cannavò ha detto no a Giuliano Condorelli, decidendo di prendersi una pausa. Subito dopo la diretta l’attrice messinese si è detta contenta per quello che è riuscita a dire al suo fidanzato. In tutto questo al suo fianco c’è sempre stata la sua amica speciale Dayane Mello.

Proprio con la modella brasiliana le cose vanno alla grande dopo settimane di tensioni con il rischio di dover troncare l’amicizia che si è creata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Adua del Vesco e l’ex compagna di Stefano Sala in questi ultimi giorni hanno avuto modo di chiarirsi promettendo che si vedranno fuori dall’appartamento di Cinecittà e si vivranno fuori.

Rosalinda Cannavò: “Ho finto orgasmi con Giuliano”

Ma non è finita qui. Durante lo show condotto dal rampollo meneghino Tommaso Zorzi, che tra l’altro ha ottenuto uno share del 3% su Mediaset Extra, Rosalinda Cannavò ha dato il meglio di sé. In che senso?

La bella siciliana ha confermato anche di aver finto degli orgasmi nella sua vita, quindi anche con il suoi attuale fidanzato Giuliano Condorelli. Confessione che ha spiazzato il 25enne milanese ma anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 e il pubblico. In tutto questo, quale sarà stata la reazione del diretto interessato?