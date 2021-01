Amici 20, problemi di cuore: Aka7even in lacrime, Martina lo lascia

Problemi di cuore nella scuola di Maria De Filippi. Martina chiede una pausa a Aka7even e lui crolla

Amici 20: Aka7even in lacrime per Martina, lei gli chiede una pausa

Maria De Filippi in questi 20 anni ha sempre ammesso che ad Amici nascono e muoiono amori alla velocità della luce. Il daytime dà spazio anche alle storie d’amore che nascono tra i ragazzi e quest’anno ci sono due coppie che si sono formate in poco tempo: Sangiovanni e Giulia, Aka7even e Martina. Ma tra questi ultimi sembra che ci siano già dei problemi.

Nel daytime che è andato in onda su Italia 1 il 28 gennaio abbiamo visto un Aka7even completamente destabilizzato. Sembra che la vicinanza di Martina prima con Alessandro e poi con Raffaele abbia fatto scattare in lui reazioni di gelosia e rabbia. Luca, questo il suo vero nome, ha chiarito con i ragazzi ma Martina si è dimostrata fredda e distaccata. Per questo si è lasciato andare alle lacrime. Esa si è accorto del momento di crisi del compagno e ha cercato di capire che cosa non andava.

Aka ne ha parlato con alcuni ragazzi dicendo che non capisce il comportamento di Martina, si sfoga e si apre con altri e non con lui che è il suo fidanzato. Lui ha pensato addirittura che lei stesse con lui solo per pietà. Alla fine è arrivato anche il confronto tra lui e la ballerina. Martina lo ha trattato molto freddamente e gli ha detto che sente pesantezza: “Dovremmo allontanarci per capire se ci manchiamo“.

Aka non ne ha bisogno perchè sa di essere innamorato di lei, ma ha accettato la sua decisione. Inutile dire che nel web ci sono stati parecchi commenti. Molti pensano che Aka sia un “sottone”. Voi come la pensate?

Aka è anche pensieroso per il suo singolo che non ha ottenuto i risultati sperati. Ad ogni modo nella scuola il suo percorso non è stato ancora messo in dubbio da nessuno ed è molto apprezzato sia da Anna Pettinelli che da Rudy Zerbi.

Le cose si stanno mettendo male, invece, per Evandro. Anna Pettinelli ha dato un ultimatum viste le esibizioni carenti delle ultime settimane ma Arisa ha deciso di metterlo in sfida. Quarta sfida per Arianna. Rosa, Alessandro e Martina lavoreranno con tre coreografi esterni per permettere a Lorella Cuccarini di avere un metro di giudizio in più.