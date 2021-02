Il Paradiso delle signore spoiler 2 febbraio: Clelia fa un grande sacrificio

Martedì 2 febbraio andrà in onda l’episodio numero 77 del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che zia Ernesta e Silvia saranno sempre più contrarie alla gravidanza di Clelia. Quest’ultima, infatti, si troverà costretta a prendere un’amara decisione.

Al grande magazzino, intanto, si respirerà un clima di festa in quanto i protagonisti si prepareranno per l’organizzazione della festa di San Valentino. Nel frattempo, Adelaide si mostrerà alquanto preoccupata per Umberto.

Clelia prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che il segreto di Clelia e Luciano sarà, ormai, sulla bocca di tutti. Specie a casa di Silvia si respirerà un clima molto teso. Zia Ernesta, infatti, continuerà ad insistere sul fatto che Cattaneo dovrebbe tornare a vivere sotto il tetto coniugale onde evitare lo scandalo. La situazione diventerà così tesa e pesante al punto che Silvia avrà un aspro confronto con Clelia. In tale occasione, infatti, le due donne discuteranno animatamente.

La signora Cattaneo ribadirà il suo dissenso nei confronti della Calligaris e del fatto che non ha trattato con riservatezza la questione. La capo-commessa ha dimostrato di non aver avuto il minimo tatto nei confronti dell’ex del suo compagno. Presa dai sensi di colpa, dunque, Clelia arriverà a prendere una decisione molto sofferta. La donna farà un sacrificio che potrebbe costarle molto caro.

Spoiler 2 febbraio: Adelaide preoccupata per Umberto

Su di un altro versante, invece, vedremo che al Paradiso delle signore, nella puntata del 2 febbraio, si respirerà un clima abbastanza allegro. I vari protagonisti si cimenteranno nell’organizzazione dell’evento di San Valentino e il clima sarà molto disteso. Vittorio, ad esempio, illustrerà a Federico e Beatrice alcune proposte su come realizzare l’evento. Armando e Rocco, invece, avranno il compito di organizzare nel concreto la giornata dell’amore.

Pietro, intanto, sarà molto felice di vedere sua madre con una luce diversa. Finalmente, dopo tanto tempo, la donna gli apparirà di nuovo felice. A villa Guarnieri, intanto, Adelaide comprenderà che Federico ha un forte ascendente su Umberto. Il commendatore, infatti, sembrerà pendere dalle labbra di suo figlio e questo genererà nella contessa qualche perplessità. Cosimo, intanto, scoprirà che è stato grazie all’intervento del giovane Cattaneo se il suo affare con Guarnieri è andato a buon fine. Per tale ragione, dovrà assolutamente trovare il modo per sdebitarsi.