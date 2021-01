GF Vip, Bettarini umilia Signorini, terremoto a Mediaset: “Perdi sempre, scomodi pure i morti”

I ‘nemici’ di Signorini e il Grande Fratello Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip e il suo conduttore Alfonso Signorini non sono particolarmente apprezzati da due ex concorrenti del reality show di Canale 5. Due ex gieffini che oltre a questo ‘odio’ hanno in comune anche una squalifica dal programma. Stiamo parlando di Salvo Veneziano, che ha partecipato alla prima edizione storica del GF e poi alla quarta versione vip.

Nella seconda il piazzaiolo siciliano è stato mandato via per delle frasi considerate sessiste. Mentre l’altro è Stefano Bettarini, inquilino di questa attuale edizione ma escluso per una bestemmia. E proprio lo sportivo toscano è tornato a tuonare contro il direttore del settimanale Chi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto ultimamente.

La caduta di stile del conduttore del Grande Fratello Vip 5

Qualche giorno fa Alfonso Signorini si è reso protagonista di una vera e propria caduta di stile, menzionando la Rai, Milly Carlucci e Ilary Blasi per lamentarsi della concorrenza. Il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip non si può di certo lamentare visto che il reality show di Canale 5 ha una media del 19-20% di share. Grazie al doppio appuntamento settimanale, il direttore del magazine Chi sta riuscendo a portare a casa il risultato ormai da oltre quattro mesi. Ma difficilmente in questo lungo arco di tempo è riuscito a prevalere sulla concorrenza, in particolare sulla prima rete della tv di Stato.

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: il motivo

Questo vuol dire che il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini non può andare oltre a tali risultati. Anzi, la produzione e lo stesso conduttore devono ringraziare molto i vari social network che fanno da traino durante tutta la settimana. Il giorno dopo l’uscita infelice del giornalista, Stefano Bettarini che è tornato a farsi sentire puntando il dito contro il direttore.

L’ex marito di Simona Ventura, che ha ancora il dente avvelenato per la squalifica, ha sparato a zero su di lui: “Non ti sono bastati i due appuntamenti settimanali, le festività in diretta. Hai voluto il Capodanno, hai scomodato perfino i defunti, scelta di pessimo gusto”. Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere.