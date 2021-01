GF Vip, Rosalinda Cannavò svela perché ha detto ti voglio bene a Giuliano: “Mi ha tradito, mi vergogno” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò ha avuto un momento di confronto con i coinquilini in cui gli ha raccontato perché si è comportata in modo così freddo con Giuliano. Quando nella precedente puntata il ragazzo è arrivato fuori la casa per parlarle, lei ha assunto un atteggiamento piuttosto particolare.

La cosa che ha lasciato maggiormente stupiti sia i concorrenti sia i telespettatori risiede nel fatto che la ragazza gli ha detto “Ti voglio bene” e non “Ti amo”. A distanza di un po’ di giorni, l’attrice si è aperta ed ha raccontato tutto.

Rosalinda Cannavò e il “Ti voglio bene” tanto discusso

Nel corso di una chiacchierata con Maria Teresa, Stefania e Tommaso, Rosalinda Cannavò si è aperta su Giuliano. La protagonista ha ammesso di non sapere più se è innamorata o meno del suo fidanzato. Tutti questi mesi di lontananza e i suoi pochi gesti per dimostrarle il suo amore hanno contribuito ad affievolire il suo sentimento. Questo, infatti, è il motivo principale per cui ha avuto quella reazione così fredda lunedì scorso e, soprattutto, la regione per cui lo ha salutato dicendogli semplicemente di volerlo bene.

La Orlando non ha potuto fare a meno di far notare alla compagna d’avventura che, effettivamente, il suo comportamento è stato piuttosto bizzarro. Zorzi, allora, ha incalzato chiedendo alla ragazza se sia o meno innamorata del suo fidanzato. Lei ha risposto dicendo di essere confusa al momento. Allo stesso tempo, però, ha detto che sarà rivelatore il loro primo incontro. (Clicca qui per il video)

Giuliano l’ha tradita: il retroscena

Quando lei uscirà dalla casa avrà modo di capire molte cose e di realizzare la natura dei suoi sentimenti. Nel corso dello sfogo, poi, Rosalinda Cannavò ha anche svelato anche un retroscena inedito su Giuliano. La ragazza ha ammesso di essere stata tradita da lui mentre erano fidanzati. Questo, naturalmente, ha incrinato ulteriormente il loro legame. Malgrado questo, lei lo ha perdonato.

I suoi compagni d’avventura le hanno chiesto per quale ragione non ne avesse mai parlato prima d’ora e lei ha risposto di vergognarsi molto per essere passata sopra una cosa del genere. Per tale ragione, adesso è chiaro che dietro questa storia apparentemente perfetta si celano dei problemi e delle falle parecchio consistenti. Ad ogni modo, Alfonso Signorini ha anticipato sui social che la Cannavò riceverà una visita inaspettata nella prossima puntata.