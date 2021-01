Uomini e Donne, Davide e Chiara ci sono dei dubbi dopo la scelta: “Forse si conoscevano già”

La scelta di Davide Donadei

Lo scorso 27 gennaio sono state realizzate le nuove registrazioni di Uomini e Donne e in queste c’è stata la tanto attesa scelta di Davide Donadei. Ebbene sì, il percorso del giovane tronista all’interno del dating show di Maria De Filippi è giunto a conclusione. Le due corteggiatrici che il ragazzo ha deciso di portare al rush finale sono: Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

Queste ultime, una l’opposta dell’altra in questi mesi sono state in grado di conquistare il cuore del tronista. Ma alla fine ad avere la meglio è stata la prima anche se non sono mancate le polemiche sulla scelta. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto dopo.

La dinamica della scelta

Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, durante la registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 27 gennaio. Prima di scegliere, Davide ha chiesto alla padrona di casa Maria De Filippi di potersi confrontare in studio con Beatrice. A quel punto il Donadei ha confessato alla Buonocore che non sarebbe stata lei la scelta. Una confessione che ha sconvolto la corteggiatrice e non solo, la quale non ha nascosto la sua disapprovazione e delusione per tale decisione.

La ragazza, infatti, ha rimproverato il tronista davanti a tutti dicendogli che forse doveva frenarsi in certe cose visto che alla fine il giovane non era realmente interessata e lei. Lui è rimasto ferito da tali parole e alla fine ha domandato a Beatrice un ultimo abbraccio prima di salutarsi. La diretta interessata prima si è rifiutata, poi è tornata indietro e ha scelto di esaudire il suo desiderio. A quel punto lui ha pianto al punto che la conduttrice è intervenuta per calmarlo. Poi è entrata Chiara dicendole che era lei la scelta finale. Ovviamente la Rabbi ha detto di si.

Davide e Chiara si conoscevano già? Le segnalazioni

Ma dopo tale scelta non sono mancati i dubbi e le perplessità sulla neo coppia nata a Uomini e Donne. Infatti, qualche giorno prima della registrazione in questione, l’influencer campana Deianira Marzano su Instagram aveva parlato di accuse che venivano mosse a Davide Donadei, in merito proprio al suo percorso con Chiara Rabbi.

In tanti infatti, hanno sottolineato il fatto che i due si conoscessero già prima della partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Un dubbio che è aumentato ancora di più dopo la scelta avvenuta il 27 gennaio. Quindi, il tronista e la corteggiatrice si sono messi d’accordo in merito alla loro partecipazione televisiva? Staremo a vedere le reazioni dei diretti interessati.