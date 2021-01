Uomini e Donne, Davide fa delle confessioni prima della scelta, sul web è il caos (VIDEO)

Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, mercoledì 27 gennaio Davide Donadei ha fatto la sua scelta, ma prima di decidere ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state molto discusse. Intervistato dalla produzione del programma, infatti, il protagonista si è molto aperto ed ha manifestato il suo stato d’animo.

Le sue parole, però, non sono state molto gradite dai fan del programma, che forse si aspettavano da lui una scelta differente. Per tale ragione, in molti lo hanno accusato di aver usato Beatrice solo per portare avanti il trono il più a lungo possibile.

Le parole di Davide prima della scelta

Poco prima della scelta Davide Donadei ha rilasciato delle dichiarazioni alla produzione di Uomini e Donne. Il tronista ha detto di essere molto emozionato in quanto si è legato molto ad entrambe le sue corteggiatrici. Ad ogni modo, nonostante l’indecisione portata avanti fino all’ultimo momento, il giovane ha deciso di seguire il suo cuore, che lo ha condotto verso Chiara.

Il suo è stato tra i percorsi più lunghi verificatisi a Uomini e Donne e il motivo è racchiuso nel fatto che si è legato ad entrambe le ragazze. Adesso, però, a distanza di cinque mesi non vede l’ora di viversi la persona che porta nel cuore al cento per cento. Dai suoi occhi è trapelata tanta emozione e, allo stesso tempo, anche tanta paura di ferire Beatrice nel momento in cui le avrebbe spiegato di non essere le la prescelta. (Clicca qui per il video)

Il malcontento del pubblico di Uomini e Donne

Ad ogni modo, il protagonista ha fatto anche delle dichiarazioni che hanno generato un po’ di malcontento sul web. In particolare, ha detto di credere di meritare di uscire dallo studio con una donna, in quanto non sarebbe razionale e giustificato un no da parte di una delle due ragazze. Secondo il suo punto i vista, dunque, non ha fatto nulla di male nei confronti delle corteggiatrici.

Molti utenti del web, però, si sono trovati contrari con queste affermazioni del tronista. Per la maggior parte dei fan, infatti, Davide Donadei avrebbe finto di essere indeciso sulla scelta fino all’ultimo solo per allungare il brodo. Per come sono andate le cose, infatti, molti lo hanno accusato di aver sfruttato una ragazza innamorata solo per poter portare avanti il suo trono il più possibile.