Elisabetta Gregoraci in ospedale dopo il GF Vip: la showgirl racconta di essersi operata in segreto

Elisabetta Gregoraci sarà ospite della puntata di Verissimo di sabato 30 gennaio, ma le anticipazioni sono già trapelate e rivelano che la donna ha svelato di essere andata in ospedale dopo il GF Vip. Si tratta di una notizia di cui nessuno era a conoscenza prima d’ora, in quanto la showgirl non ne ha mai parlato pubblicamente.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, durante la quale ha partecipato anche sua sorella, la donna si è molto aperta ed ha deciso di tirare fuori questo aneddoto inerente un suo problema di salute. Vediamo cosa è emerso.

Perché Elisabetta Gregoraci è finita in ospedale dopo il GF Vip

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di essere finita in ospedale subito dopo essere uscita dal GF Vip. La donna ha lasciato il reality show, per sua volontà, i primi di dicembre. Una volta fuori, poi, si è dedicata ai suoi affetti, in particolar modo a suo figlio e anche alla sua salute. A seguito di una visita di controllo effettuata con il suo ginecologo, Elisabetta ha spiegato di aver scoperto l’esistenza di un polipo all’utero.

Il dottore le ha detto che si sarebbe dovuta operare stesso il giorno seguente. La donna, così, si è sottoposta subito all’operazione senza dire niente a nessuno. Adesso che sta bene e che tutto è passato, la Gregoraci ha deciso di affrontare l’argomento e di svelare qualche dettaglio in più. Nello specifico, ha detto che il dottore l’ha rassicurata dicendo che non fosse nulla di grave, tuttavia, la paura c’è stata ugualmente.

L’importanza della prevenzione

Nel 2010, infatti, la showgirl ha perso sua madre a causa di un tumore. La malattia è stata un vero calvario, concluso con la morte della donna. Da quel momento in poi, la sua vita è stata segnata ed ha cominciato ad avere una grande paura anche per le sue condizioni di salute. Proprio per tale ragione, Elisabetta Gregoraci è andata in ospedale per l’intervento senza raccontare nulla sul web.

Durante l’intervista a Verissimo, poi, la donna ha voluto lanciare un messaggio a tutte le persone che la seguono. In particolare, ha esortato tutti a non trascurare il proprio corpo e a fare tanta prevenzione. Questo è l’unico modo per riuscire a risolvere in tempo anche le questioni più complesse. Nel corso dell’intervista, che andrà in onda sabato a partire dalle 16.00 circa, vedremo che parlerà anche Marzia, sorella della showgirl.