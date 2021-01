Uomini e Donne spoiler lunedì: Sophie esce dallo studio con Giorgio, Gemma chiude con Gianluca

Lunedì 1 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler rivelano che Gemma sarà nuovamente seduta al centro dello studio. Maria De Filippi le chiederà di accomodarsi per conoscere un nuovo cavaliere.

Sophie, invece, ha fatto una splendida esterna con Matteo, al termine della quale è scattato anche un bacio. In puntata, però, scoppierà il caos con Giorgio, al punto che la tronista farà un gesto inaspettato che farà rimanere molto male il primo corteggiatore.

Uomini e Donne, Gemma chiude con Gianluca

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Gemma, dopo aver pianto ancora per Maurizio, conoscerà un nuovo cavaliere. Quest’ultimo dirà di chiamarsi anche lui Maurizio e la cosa genererà una certa ilarità in studio. L’uomo dirà di essere molto interessato a lei, al punto da dedicarle anche una poesia. La dama rimarrà molto colpita, al punto da decidere di tenerlo. La sua scelta, chiaramente, genererà lo sgomento di Tina, che non perderà occasione per umiliare la sua rivale.

Successivamente, poi, la Galgani dirà di voler chiudere la conoscenza con Gianluca. I due hanno avuto una conversazione che alla torinese non è piaciuta, pertanto, deciderà di interrompere. Nello specifico, il cavaliere l’ha accusata di scegliere sempre le persone sbagliate per restare in trasmissione e dare luogo ai soliti teatrini. Gemma, allora, lo manderà via, ma Tina Cipollari esorterà la padrona di casa a farlo rimanere in studio.

Spoiler lunedì: Sophie delude Matteo

Al trono classico, invece, nella puntata di lunedì 1 febbraio di Uomini e Donne, vedremo che Sophie è uscita con Matteo. I due hanno trascorso la giornata vicino al mare e lui si è dichiarato attraverso un bigliettino. Dopo un lungo discorso su ciò che prova per lei, il ragazzo ha chiesto di spegnere le telecamere e i due si sono baciati. In studio, però, accadrà un evento parecchio sconfortante per Matteo.

Sophie, infatti, dirà di essere stata bene ma di aver pensato molto anche a Giorgio. Il ragazzo si è fatto desiderare in settimana lasciando la tronista in sospeso senza sapere se sarebbe venuto in esterna oppure no. In puntata, poi, il ragazzo le dirà di uscire subito dallo studio per poter parlare. Matteo rimarrà malissimo, ma dirà di voler continuare a lottare per conquistarla. Lei, dal canto suo, scoppierà in lacrime e dirà di non trovarsi esattamente in una bella giornata.