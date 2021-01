L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: svelata l’inviata ufficiale e due nuovi naufraghi

Svelata l’identità dell’inviata de L’Isola dei Famosi 15

Dopo la conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip sulla rete ammiraglia Mediaset ripartirà un nuovo reality show che è rimasto ai box per due anni. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi che, dopo tante edizioni nelle mani di Alessia Marcuzzi quest’anno sarà affidato a Ilary Blasi.

Come il programma di Alfonso Signorini, anche il format che si svolgerà in Honduras sarà tornerà in onda trasmesso ben due volte a settimana. Inoltre, per la prima volta nella storia della trasmissione, la conduttrice non avrà in Honduras un inviato, bensì un’inviata. Si tratta della professionista veneta Elenoire Casalegno. Ma andiamo a vedere nello specifico gli altri possibili naufraghi e le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Vittorio Sgarbi dopo l’esclusione dal programma targato Sky.

Giovanni Ciacci è Alex Nuccetelli naufraghi ufficiali

Per la cronaca, Elenoire Casalegno ha alle spalle una partecipazione al Grande Fratello Vip. In più una volta arrivata in Honduras troverà anche Giovanni Ciacci, concorrente ufficiale, con cui ha condotto su Tv8 Vite da Copertina. Ma anche Alex Nuccetelli, padre di Asia, sua ex coinquilina nella casa più spiata d’Italia. A rendere noto il nome dell’inviata de L’Isola dei Famosi 2021 è stato il sito internet TvBlog che ha anche aggiunto particolari.

Infatti, stando a delle indiscrezioni al reality show di Canale 5 potrebbero partecipare anche: Amedeo Goria giornalista Rai, ex di Maria Teresa Ruta e opinionista di Barbara D’Urso, ma anche l’ex calciatore inglese Paul Gascoigne. Quest’ultimo ha smesso di giocare da alcuni decenni.

Le dichiarazioni di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno tornerà sul piccolo schermo dopo la breve esperienza a Tv8 on Giovanni Ciacci. Dopo il cambio di conduzione di Vite da Copertina, l’ex gieffina ha detto: “Una punta di amarezza è naturale. Ma anche soddisfazione personale di aver raggiunto buoni ascolti, di aver centrato l’obiettivo preposto. La Cancellieri darà un’impronta completamente diversa al programma rispetto alla nostra. Del resto anche la formula del programma cambierà parecchio”.

Tornado ai possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi 15, oltre a Ciacci e Alex Nuccetelli ormai ufficiali, potrebbero esserci anche: Akash Kumar, Amedeo Goria, Brando Giorgi, Clemente Russo, Paul Gascoigne, Alessandra Canale. E pure: Eleonora Giorgi, Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma.