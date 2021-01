Urtis vuole un figlio, Dayane Mello svela: “Farei l’inseminazione artificiale per realizzare il suo sogno” (VIDEO)

Giacomo Urtis vorrebbe diventare padre

Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda Giacomo Urtis, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Il chirurgo dei vip, in una recente intervista concessa a Giuseppe Porro, ha fatto una confessione inaspettata su Dayane Mello.

Ebbene sì, la modella brasiliana quando lui era ancora concorrente del reality show di Canale 5 gli avrebbe confessato di essere disposta a fare un figlio con lui per renderlo felice. “Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto, anche se poi non lo facciamo sono bellissime parole”, ha detto il 43enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto l’ex di Stefano Sala e il medico estetico.

Dayane Mello vuole esaudire il sogno di Giacomo

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che durante i giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, Giacomo Urtis e Dayane Mello hanno consolidato ancora di più il loro rapporto d’amicizia. I due gieffini, infatti, si conoscono da oltre cinque anni e quindi c’era della confidenza anche lontano dalle telecamere.

Nel corso dell’intervista per Giuseppe Porro, il chirurgo dei vip ha detto di essere venuto a conoscenza delle parole della modella brasiliana dopo la sua eliminazione dal programma condotto da Alfonso Signorini. “Uno dei sogni che Giacomo voleva realizzare è quello di fare un figlio. Io farei un’inseminazione artificiale per avere un figlio con un amico”, ha asserito l’ex fidanzata di Stefano Sala mentre parlava con l’amica speciale Rosalinda Cannavò. (Continua dopo il video)

Dayane Mello: “uno dei sogni che Giacomo voleva realizzare, fare un figlio. Io farei un’inseminazione artificiale per avere un figlio con un amico… se posso fare lui felice, non costa niente!” ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/CaIBQzN6Sj — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 5, 2021

Per il chirurgo Dayane Mello potrebbe vincere il GF Vip 5

Intervistato da Giuseppe Porro, l’ex gieffino Giacomo Urtis ha detto anche: “Sarebbe una cosa fantastica. Avere un’amica che ti ama a tal punto da volerti dare un figlio è una scoperta incredibile. Questo regalo umano non si può quantificare. L’amerò per sempre. Anche perché per noi persone omosessuali la parte che riguarda i figli e l’adozione è molto complicata. Lei ha aperto un capitolo su cui ci sarebbe da parlarne per giorni interi”.

Quindi, per il noto chirurgo estetico non ci sono dubbi su chi potrebbe trionfare la quinta edizione del Grande Fratello Vip: “Nella mia lista dei possibili vincitori c’è al primo posto Dayane“.