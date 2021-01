Amedeo Goria, la bomba contro la Ruta: “Mi ha massacrato, pensate che mia figlia Guenda…”

Maria Teresa Ruta possibile finalista

Con molta probabilità Maria Teresa Ruta sarà una delle possibili finaliste della quinta edizione del Grande Fratello Vip che si avvia alla conclusione. Spesso la giornalista in questi quattro mesi è stata criticata dai coinquilini della casa di Cinecittà mentre molto amata dal pubblico del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una dimostrazione d’affetto è dovuto alle decine di nomination e è il conseguente televoto che la gieffina è riuscita a superare con successo.

Anche la figlia Guenda Goria è piaciuta moltissimo ai telespettatori, tuttavia la ragazza non è riuscita ad arrivare fino in fondo come la madre. In tutto questo, l’ex marito Amedeo Goria è finito anch’esso al centro dell’attenzione per le questioni legate al programma televisivo. E proprio il giornalista Rai recentemente ha rilasciato un’intervista al periodico Visto.

Amedeo Goria bacchetta l’ex moglie

Intervistato dal magazine Visto, Amedeo Goria ha detto: “Durante il GF Maria Teresa mi ha massacrato per alcune mie dichiarazioni su Guenda non mi è piaciuto molto che mi abbia criticato. In realtà però abbiamo buoni rapporti e ci vogliamo bene. Mi piacerebbe che Maria Teresa si facesse un po’ più viva con me, però d’altronde ha anche un compagno che le sta molto vicina”.

Il giornalista ha assicurato di non provare nessun rancore o risentimento nei confronti dell’ex moglie Ruta, anche se non ha digerito per nulla il trattamento che gli ha riservato al Grande Fratello Vip 5. “Secondo mia figlia, la mamma ha attaccato più spesso e con maggiore durezza me che con Filippo Nardi per tutto quello che le ha detto”, ha detto l’uomo che potrebbe partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Arriverà la replica della diretta interessata? Staremo a vedere.

Amedeo Goria elogia la figlia Guenda

Subito dopo Amedeo Goria ha espresso il suo pensiero sulla figlia Guenda e il percorso che quest’ultima ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “E’ stata una grande sorpresa, è piaciuta molto per la sua capacità di prendere decisioni anticonformiste, senza schierarsi; è sempre stata indipendente di pensiero, ha dato un contributo intellettuale al programma e questo le è stato riconosciuto ampiamente”, ha concluso il giornalista sportivo della tv di Stato.