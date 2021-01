Giulia De Lellis attacca Alfonso Signorini e il GF Vip: “Che tristezza! Stanno esagerando” (VIDEO)

Giulia De Lellis interviene su Pierpaolo ed Elisabetta

A quanto pare Giulia De Lellis al momento ha gran voglia di parlare. Infatti, dopo aver parlato dei suoi ex fidanzati tra cui Andrea Damante, lunedì sera l’influencer romana ha commentato su Instagram il Grande Fratello Vip 5.

Dopo quando accaduto quattro anni fa con Alfonso Signorini, allora opinionista e Ilary Blasi conduttrice, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a bacchettare il direttore del magazine Chi per aver fatto incontrare nuovamente Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. La ragazza lo ha trovato fuori luogo visto che il 30enne lucano ormai da mesi ha una storia con Giulia Salemi.

Lo sfogo dell’influencer romana su Instagram

Realizzando delle Stories sul suo account Instagram seguito da oltre cinque milioni di follower, Giulia De Lellis ha detto: “La tristezza di questo momento. Questa è una cosa senza senso, non ho parole. Lasciassero stare questi due ragazzi. Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi. Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?”.

L’influencer ha ricordato che ormai la Salemi è la fidanzata di Pierpaolo mentre Elisabetta è il passato. Per questo motivo le sembra davvero poco carino tutto ciò che è successo nello studio del GF Vip 5. “Che tristezza solo questo!! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti. Forza Giulia, sei troppo buona”, ha affermato l’ex corteggiatrice di U&D. (Continua dopo il post)

Giulia De Lellis contro Signorini e Pupo

Poi Giulia De Lellis si è rivolta direttamente al conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. “Alfonso porta pazienza anche tu. Ma quei ragazzi lasciateli stare dai. Sì, stanno un po’ esagerando, ma entrate in quell’ottica, fanno tv. Non lo fanno per altro”, ha concluso Giulia de Lellis che giorni fa ha parlato anche della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e del suo ex Andrea Damante.

Infine ha espresso la sua opinione sull’opinionista Pupo: “Oddio ecco che inizia a parlare Pupo. Sempre fuori luogo con battute che non hanno senso. “Sei fantastico Pupo, ma secondo me dovresti cantare. Sei stupendo davvero. Fai battute stranissime. Mi fai morire ma per me sei il top sul canto. Come opinionista devo ancora capirti”.