Giulia Salemi, la mamma Fariba la difende: “Hai valutato Tommaso Zorzi, mica hai insultato il Papa”

Fariba interviene sulla vicenda Zorzi non in finale

Prima di entrare per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi ha fatto promettere alla madre Fariba di non intromettersi in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip come aveva fatto in passato (nella terza). La donna ad oggi sta mantenendo la promessa, infatti non è mai andata in trasmissioni televisive a parlare della consanguinea, ma ha espresso il suo pensiero su Pierpaolo Pretelli attraverso una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Venerdì sera, in occasione della diretta su Canale 5, sul profilo Instagram della gieffina, Fariba ha mandato un messaggio diretto all’influencer italo-persiana, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo all’interno della casa di Cinecittà. Infatti, da quando non ha dato la possibilità al suo amico Tommaso Zorzi di andare in finale in anticipo, la ragazza è stata più volte criticata sia da Dayane Mello che dallo stesso rampollo meneghino.

Fariba prende le difese della figlia

Per questo motivo a prendere le difese di Giulia Salemi ci ha pensato la madre Fariba Teherani. “Vita mia e allora cosa fai? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta? Tranquilla. Non sei mica entrata a San Pietro e hai insultato il Papa. Sei al GFVip e hai fatto una valutazione su Tommaso che in molti non si aspettavano, ma questo non deve farti stare cosi male”, ha tuonato la donna.

Poi ha chiesto alla figlia se si sente sola e abbandonata dal gruppo. Quindi le ha consigliato di non cercare le colpe in loro ma dentro di sé stessa. “Tu devi dare senza aspettarti nulla indietro e se le colpe non le trovi forse non ci sono. L’educazione ed il rispetto per il prossimo prima di tutto come hai sempre fatto. Sei al GF e stai facendo una bellissima esperienza che nel bene e nel male ti farà crescere. Fatti bastare l’affetto di chi ti vuole realmente bene. Mamma Fariba”, ha concluso la donna.

Giulia si giustifica con Tommaso

Dopo la puntata di lunedì scorso nella quale non ha dato la possibilità a Tommaso Zorzi di spedirlo direttamente alla finalissima del primo marzo, Giulia Salemi si è giustificata col 25enne milanese.

“Ok ti chiedo scusa per la motivazione. Non dovevo dire che me l’hai chiesto te, ma non è stata strategia la mia. Mi dispiace davvero che tu pensi questo, sai che non sono il tipo che fa questi calcoli. Ho solo voluto salvaguardare Pierpaolo. Spero che possiamo voltare pagina e andare avanti comunque”, ha affermato la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli.