Elisabetta Gregoraci sbotta su Pierpaolo dietro le quinte del GF Vip: “Io di questa storia non ne posso proprio più” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci stanca dei teatrini di Pierpaolo e famiglia

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuti un’amicizia speciale all’interno della casa più spiata d’Italia. Un legame che per un certo verso si è spezzato dopo che la soubrette calabrese ha abbandonato il gioco e l’ex Velino di Striscia la Notizia si è gettato tra le braccia di Giulia Salemi creando una storia con lei.

Adesso però, anche i Gregorelli (fan di EliGreg e il 30enne)sono pieni del fatto che la 40enne vanga tirata in ballo ogni volta che si parla del lucano. Nonostante tutto, il conduttore Alfonso Signorini continua a interpellare l’ex moglie di Flavio Briatore, ogni volta che un familiare del gieffino va nell’appartamento di Cinecittà.

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia sulla soubrette calabrese

Venerdì sera a Casa Chi, il conduttore Gabriele Parpiglia ha confessato che Elisabetta Gregoraci sarebbe stanca insieme al pubblico di essere messa in mezzo a quello che fa Pierpaolo Pretelli e la sua famiglia. Sembra che la conduttrice di Battiti Live che dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5 abbia detto che non ne può più di questa storia.

“Elisabetta Gregoraci è stata chiamata nuovamente in causa. Questo per la storia di Pretelli e la sua family, gli ingressi sbagliati e quelli giusti. Dopo aver salutato in modo gentile e cordiale la madre di Pierpaolo, si è girata verso i suoi colleghi e ha detto una cosa particolare. Eli ha detto ‘io di questa storia non ne posso proprio più’. E so che quello che dico non può essere smentito”, ha riferito l’autore televisivo.

Elisabetta dice la sua su Pierpaolo Pretelli in finale

Poche ore fa Elisabetta Gregoraci ha commenta la finale del Grande Fratello Vip 5 conquistata dal suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli. “Se ci sarà la nostra famosa cena? Non penso. Vedremo dai. Prima ci sentiremo al telefono, poi si vedrà. Mi raccomando, se posso permettermi voglio dirti che abbiamo visto che non sai fare le strategie. Secondo me però per andare avanti ora devi usare il cuore e basta”, ha asserito la 40enne calabrese.