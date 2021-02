Walter Zenga nella bufera dopo il GF Vip: Andrea scoppia in lacrime e Signorini esagera (VIDEO)

Il tanto atteso incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea al GF Vip si è rivelato un vero fiasco. L’ex calciatore ha dato luogo ad una scenata che non è stata affatto gradita dai telespettatori del programma.

In molti, infatti, si sono riversati sui social per attaccarlo e per insinuare che sia andato in casa solo per il cachet. Inoltre, a finire nella bufera è stato anche Alfonso Signorini, il quale ha permesso lo svolgimento di una scena così pietosa.

Il web sbotta contro Walter Zenga

Ieri sera, Awalter Zenga è entrato nella casa del GF Vip per avere un confronto con suo figlio. La maggior parte dei telespettatori, però, si aspettava di vedere l’uomo con un atteggiamento alquanto dimesso e pacifico. Tuttavia, Walter è entrato a gamba tesa, continuando a difendere la sua posizione. L’ex calciatore ha detto a suo figlio che se è stato assente è semplicemente perché è sempre stato molto impegnato tra lavoro e altre cose. Per tale ragione, non comprende affatto il motivo di tutte le accuse di suo figlio.

A lasciare maggiormente spiazzati, però, è stata la reazione di Andrea. Il ragazzo non è riuscito a dire molto in quanto era palesemente imbarazzato ed emozionato. Il suo atteggiamento, infatti, ha conquistato il pubblico da casa, che si è schierato completamente dalla sua parte. Dopo il confronto, il giovane è scoppiato in un pianto disperato e questo ha commosso i telespettatori. (Clicca qui per il video)

GF Vip e Signorini nel caos

Ad ogni modo, mentre Andrea era in lacrime dopo il confronto con suo padre Walter Zenga al GF Vip, Alfonso Signorini, ha esortato il giovane a recarsi in confessionale. Andrea, gli ha chiesto se non potesse calmarsi un attimo prima di parlare, ma il conduttore glielo ha negato. In una condizione visibilmente distrutta, quindi, il concorrente è andato a parlare con il presentatore.

Il modo in cui Signorini ha trattato l’argomento ha spinto il pubblico ad esprimere un fortissimo dissenso nei suoi confronti. Per molti, infatti, Alfonso andrebbe allontanato immediatamente dal suo incarico in quanto non è in grado di gestire queste situazioni in modo corretto. Pur di ottenere qualche punto di share in più, il presentatore è disposto a passare sopra i sentimenti mettendo in difficoltà chiunque si trovi sulla sua strada.