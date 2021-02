Selvaggia Roma assente dallo studio del GF Vip: è lei che è stata cacciata via perché beveva? (FOTO)

Molti telespettatori del GF Vip si sono accorti che, nella puntata del 29 gennaio, Selvaggia Roma era assente dallo studio del programma di Canale 5. Gli ex concorrenti, di solito, tornano ogni puntata per assistere da vicino alle dinamiche che si verificano in casa.

L’influencer, però, non c’era e sul web sono sorte immediatamente delle supposizioni. La ragazza potrebbe essere stata allontanata dagli autori a causa di alcuni comportamenti errati assunti durante le varie puntate. Scopriamo che cosa è successo.

Selvaggia assente dallo studio del GF Vip

Un po’ di giorni fa, alcuni collaboratori del programma avevano fatto trapelare una notizia inaspettata su di un ex concorrente di quest’anno del reality show. Nello specifico, pare che un’esponente del parterre fosse stata sorpresa più volte a bere e ad assumere atteggiamenti sbagliati durante le dirette. In quel momento, però, non sono state date molte informazioni a riguardo. Le uniche cose trapelate erano che la persona in questione fosse una donna e fosse solitamente seduta in seconda fila.

In quel momento, allora, in molti sul web si sono divertiti a fare delle ipotesi in merito a chi potesse essere la protagonista di questi comportamenti. Le uniche due ragazze sedute in seconda fila sono, di solito, Myriam Catania e Selvaggia Roma e proprio quest’ultima ieri era assente dallo studio del GF Vip. La produzione aveva fatto sapere che la colpevole di questi comportamenti, se li avesse reiterati, sarebbe stata esclusa dal parterre. (Continua dopo la foto)

La Roma è stata beccata a bere?

Nel vedere che Selvaggia Roma fosse assente nella puntata di ieri del GF Vip, dunque, i fan non hanno potuto fare a meno di effettuare questo collegamento. Che sia davvero lei la ragazza beccata a bere durante le dirette del programma? Ciò che sappiamo è che Selvaggia ieri sera si trovava a Bologna in compagnia di Lele Mora. L’influencer ha pubblicato delle Instagram Stories in cui appare felice e sorridente insieme a questo amico di vecchia data.

La ragazza non ha lasciato trapelare nessun indizio in merito alla questione e in merito alla sua ipotetica esclusione dal parterre degli ex concorrenti del GF Vip. Neppure gli autori si sono espressi sulla vicenda. Per tale ragione, non ci resta che attendere le prossime ore per capire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.