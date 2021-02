Rosalinda Cannavò dice ‘ti voglio bene’ invece di ‘ti amo’ a Giuliano, lui incavolato nero: “Non era furioso, ma di più” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò mette dei paletti con Giuliano

Lunedì scorso, nel corso di un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha avuto la possibilità di ricevere una sorpresa da parte del fidanzato Giuliano Condorelli. Quest’ultimo che era presente all’esterno della casa di Cinecittà, dopo un lungo discorso, ha regalato all’attrice messinese le chiavi del suo appartamento promettendole di andare a convivere insieme.

Ma stranamente la gieffina lo ha frenato, infatti dopo averlo salutato con un 'ti voglio bene' piuttosto di un 'ti amo', la ragazza gli ha chiesto del tempo per riflettere e dei giorni insieme, una volta terminata la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Stando alle sue parole per capire bene la loro relazione e valutare se andare avanti o no. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Il gesto di Giuliano e il rifiuto di Rosalinda

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso, Rosalinda Cannavò è scoppiata a piangere in sauna. L’attrice messinese ha confessato agli altri inquilini della casa più spiata d’Italia di aver già convissuto in passato con il fidanzato Giuliano Condorelli e che purtroppo non è andata per nulla bene.

“Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”, ha detto l’ex finta fidanzata di Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia su Giuliano Condorelli

In una recentissima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato un clamoroso retroscena dell’ospitata di Giuliano al Grande Fratello Vip 5 e la reazione di quest’ultimo immediatamente dopo il suo incontro con Rosalinda Cannavò.

“Io direi che Giuliano è l’ex fidanzato di Rosalinda. Lui dopo l’ospitata ha fatto il viaggio di ritorno in treno insieme ai ragazzi della produzione e vi posso dire che non era furioso: di più! Ha capito realmente il messaggio di Rosalinda e che quelle chiavi torneranno nelle sue mani senza di lei. Era incavolato nero”, ha rivelato il giornalista ed autore televisivo. Ci sarà un’imminente rottura tra i due ragazzi?