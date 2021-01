Oroscopo 31 gennaio 2021, classifica: Ariete in pole position, Gemelli confusi

L’Oroscopo del 31 gennaio 2021 vede gli Ariete e Bilancia in cima alla classifica. Questo è un momento di rivalsa per voi. Gemelli e Pesci, invece, devono mantenere la calma

Previsioni 31 gennaio primi sei segni

1 Ariete. Momento di rivalsa per voi in campo sentimentale. Le coppie in crisi potranno giungere ad una soluzione. Oggi potrete avere delle risposte e questo vi farà sentire sollevati. In campo lavorativo potrebbero arrivare presto delle grandi soddisfazioni. Non abbassate la guardia e tenete duro.

2 Bilancia. Come anticipato già in precedenza, questo è l’anno dei nati sotto il segno della Bilancia. Sia in campo professionale, sia sentimentale, ci saranno delle belle sorprese. Delle situazioni si sbloccheranno e finalmente potrete uscire dall’impasse in cui eravate piombati nel 2020.

3 Cancro. Periodo di rinascita per voi. In campo sentimentale è giunto il momento di cimentarvi in una nuova relazione. Se il vostro cuore è stato congelato per troppo tempo, ora ci sarà qualcuno che ve lo scalderà. Anche nel lavoro questo è l’anno della rivalsa, quindi non mollate.

4 Capricorno. L’Oroscopo del 31 gennaio 2021 vi annuncia che questo primo mese dell’anno sta per concludersi nel migliore dei modi per quanto riguarda i sentimenti. Siete desiderosi di vivere l’amore con estrema passionalità. In campo lavorativo, invece, comincia a smuoversi qualcosa.

5 Acquario. In questa giornata vi sentite sicuri di voi e decisi. Siete particolarmente coinvolti da qualche situazione, la quale vi spingerà a trascurare tutto il resto. Mantenete la calma ed evitate di incorrere in discussioni con il partner. Sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti.

6 Scorpione. In amore sono previste delle belle sorprese. Il mese si concluderà con qualche consapevolezza in più e siete pronti per cimentarvi in una nuova relazione, se siete single naturalmente. Nel lavoro, invece, è opportuno valutare alcune proposte in ballo e prendere delle decisioni.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Toro. Anche nella giornata odierna vi sentite l’animo un po’ bellicoso. Evitate le discussioni in famiglia, perché oggi potreste arrivare a dire cose che, in realtà, non pensate davvero. In campo lavorativo, invece, siete rigidi e inflessibili, questo potrebbe portare a qualche nervosismo.

8 Vergine. Giornata non propriamente positiva per quanto riguarda i sentimenti. Oggi sentirete di non avere abbastanza tempo per l’amore. La vostra mente è impegnata in altro e questo potrebbe allontanare una persona a voi cara. Non esagerate e conciliate mente e cuore.

9 Leone. Momento di riflessioni e valutazioni per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 31 gennaio 2021 vi esorta a prendere delle decisioni quanto prima, specie per quanto riguarda i sentimenti. In campo professionale, invece, siete un po’ più decisi, ma dovete fare attenzione all’economia.

10 Gemelli. Oggi non sarà una giornata facile da gestire dal punto di vista sentimentale. Potrebbe nascere qualche discussione o incomprensione, pertanto, cercate di essere calmi e riflessivi. In campo lavorativo, invece, è opportuno prendere una decisione e non sperperare troppo denaro.

11 Sagittario. La giornata non comincia esattamente nel migliore dei modi per voi per quanto riguarda la sfera amorosa. Nel pomeriggio, però, p previsto un miglioramento. Date tempo al tempo, perché le cose si aggiusteranno gradualmente da sole. Nel lavoro, invece, ricaricatevi oggi perché in settimana bisognerà darsi da fare.

12. Pesci. Il consiglio di oggi per i nati sotto questo segno è quello di mantenere la calma. Evitate le polemiche e, soprattutto, non vi applicate su ogni piccola cosa. Non siate frettolosi nelle decisioni, specie quelle importanti, poiché nella giornata odierna sarete poco razionali.