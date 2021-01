Oroscopo 1 febbraio 2021: agitazione per alcuni segni, novità lavorative per altri

L’Oroscopo del 1 febbraio 2021 esorta alcuni segni a prepararsi a dei cambiamenti importanti dal punto di vista sentimentale. I Toro e i Capricorno saranno un po’ agitati

Previsioni 1 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. La settimana comincerà nel migliore dei modi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sono in arrivo delle belle emozioni per voi, pertanto, se siete single, è il caso di darvi da fare. Nel lavoro godetevi questo momento di successo e soddisfazione senza fare troppe domande.

Toro. L’Oroscopo del 1 febbraio 2021 denota una giornata abbastanza turbolenta. In questo giorno sentite il desiderio di evadere e di ribellarvi ad alcune situazioni. In campo professionale potrebbero sorgere delle tensioni. Cercate di gestire tutto con la massima calma possibile.

Gemelli. Momento energico e positivo dal punto di vista sentimentale. Se avete cominciato una relazione da poco, essa potrebbe decollare. Cercate di non essere troppo gelosi e possessivi e lasciate gli altri liberi di vivere i loro spazi. Nella professione, invece, è opportuno impegnarsi di più.

Cancro. Dopo un periodo non particolarmente felice, a partire da oggi potrete ritrovare l’entusiasmo delle piccole cose. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle soddisfazioni per voi. Non reprimete i vostri sentimenti per paura di fallire. La più grande nemica della felicità è proprio la paura.

Leone. In questo periodo dovete prestare attenzione ai vostri rivali, sia in campo sentimentale sia professionale. Vi sentite in un oceano circondati da squali, ma non abbiate paura. Questo è un momento di grande slancio per voi, pertanto, se riuscite a superare la tempesta, vi godrete una bella giornata di sole.

Vergine. Oggi sarà una giornata piuttosto strana per voi. Sarete parecchio confusi dal punto di vista emotivo e comincerete a mettere in discussione alcuni rapporti. Nel lavoro è opportuno mantenere la calma ed evitare di lasciarvi sopraffare dalle vostre sensazioni. Non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno vivranno un momento molto interessante dal punto di vista professionale. Delle situazioni si stanno sbloccando, pertanto, è opportuno cogliere le occasioni al volo. In amore siete un po’ distratti e tendete a trascurare il partner. Non esagerate o potreste perdere qualcuno di importante.

Scorpione. Periodo abbastanza soddisfacente per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia, approfittate di questo momento di serenità. Spesso siete portati ad annoiarvi della routine, ma in questo periodo, avere delle certezze sarà la cosa che apprezzerete maggiormente. Sul lavoro, invece, aprite i vostri orizzonti.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 febbraio 2021 vi esorta a prendere delle decisioni in amore. Se siete indecisi tra più di una persona, non è più possibile mantenere il piede in due scarpe. La settimana conincia in modo particolarmente impegnativo per voi. Ci sono molte cose da fare, quindi agite con cautela.

Capricorno. In questo periodo dovete fare in modo di trovare il giusto compromesso tra mente e cuore. La testa vi porterà in una direzione diametralmente opposta ai vostri sentimenti. Se non volete incorrere in problemi, quindi, fermatevi un attimo e riflettete attentamente sulle prossime mosse da fare.

Acquario. Cercate di agire con parsimonia per quanto riguarda la sfera finanziaria. Il mese che è appena cominciato si prospetta abbastanza impegnativo sotto questo punto di vista. Oggi ci sarà qualche difficoltà nel relazionarvi con gli altri. Nel lavoro, invece, è meglio mantenere un basso profilo.

Pesci. Giornata da prendere con le pinze. Oggi potrebbero riaffiorare alcune situazioni insite nel vostro subconscio che vi creeranno qualche problema. Non lasciatevi sopraffare dalle vostre emozioni. Agite con cautela, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Attorno a voi c’è chi potrebbe approfittare di questa situazione.