Uomini e Donne, Armando Incarnato sgancia una bomba: “Maurizio Guerci ha due figli segreti” (VIDEO)

Armando prende le difese di Gemma e accusa Maurizio

Settimane fa sembrava che Gemma Galgani finalmente avesse trovato un sentimento con Maurizio Guerci. Dopo giorni però, si è rivelata una nuova delusione. Nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne la 71enne piemontese ha trovato l’appoggio di Armando Incarnato che si è scagliato contro il 50enne.

La dama del Trono over non crede assolutamente alle giustificazioni del suo ex dicendo sempre che la fine della loro conoscenza è dovuta alla differenza caratteriale. Quando l’imprenditore partenopeo ha sganciato una clamorosa segnalazione su Maurizio, l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha preteso un nuovo confronto con l’uomo con cui ha avuto dei rapporti intimi.

Trono over: Incarnato contro Guerci

La conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci si bruscamente interrotta durante le festività natalizie. Una chiusura nella quale la dama piemontese non riesce a darsi pace perché è avvenuta all’improvviso. La nemica di Tina Cipollari è molto delusa per le giustificazioni del cavaliere, che nega di avere un’altra compagna fuori e che la 71enne ha esigenze che lui non vuole esaudire.

Nell’ultima puntata di U&D, dopo una quasi rissa con Biagio, Maurizio è finito per ancora una volta al centro delle polemiche a causa di una segnalazione portata in studio da Armando Incarnato. L’imprenditore ha posto un ultimatum al cavaliere chiedendo a Nicole di confermare che quest’ultimo potesse essere il suo uomo ideale. Il cavaliere napoletano, infatti, ha affermato che se a Nicole interessa un soggetto che ha trattato male Gemma, lui preferisce chiudere per sempre la loro frequentazione.

La segnalazione di Armando Incarnato su Maurizio

Guardando Maurizio Guerci, Armando Incarnato ha affermato con sicurezza di aver ricevuto tante segnalazioni su di lui che riportano l’esistenza di due figli segreti che vivono in Sicilia. Ma anche di una donna che pare essere la sua compagna. Naturalmente il diretto interessato ha negato categoricamente ma tale notizia ha fatto irritare ancora di più la 71enne.

Quest’ultima infatti, ha raggiunto il centro dello studio per attaccare il suo ex. Nel dettaglio, ha affermato di non credere più a nessuna parola di Guerci. Secondo Armando, il 50enne ha preso in giro la piemontese sapendo che uscire con lei lo avrebbe reso popolare. Ecco il video della segnalazione: