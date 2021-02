GF Vip, Dayane Mello sta fingendo con Tommaso Zorzi? “Amica soltanto durante la diretta”

Dayane prende in giro Tommaso? L’accusa

Ultimamente Dayane Mello ha preso le difese di Tommaso Zorzi, voltando le spalle a Giulia Salemi, lasciando senza parole tutti i telespettatori della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La modella brasiliana che è in finale insieme a Pierpaolo Pretelli, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà non è mai stata clemente col rampollo meneghino e c’è chi crede che questo cambio repentino sia dovuto solo ad una strategia di gioco. L’ex fiamma di Stefano Sala sta mentendo per ingannare l’influencer e portalo nella sua trappola? A sostenerlo anche un ex gieffino.

Dayane Mello prende le difese di Tommaso Zorzi

E’ palese che Dayane Mello rifletta su qualsiasi cosa faccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti la modella brasiliana è una brava stratega. Un paio di settimane fa quest’ultima è stata proclamata prima finalista del reality show di Canale 5, e ora essendo immune per un messo può dormire sonni tranquilli.

Ovviamente la donna spera vivamente che anche la sua amica speciale Rosalinda Cannavò possa raggiungerla alla finalissima fissata per il primo di marzo, per coronare un percorso intenso che le ha viste unite anche nei momenti di difficoltà. Giulia Salemi recentemente ha penalizzato Tommaso Zorzi per privilegiare Pierpaolo facendo scoppiare il caos in casa. A quel punto la Mello ha preso le parti del 25enne. Una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta, dal momento che la ragazza sembrava essere molto vicina all’influencer italo-persiana.

Le accuse di Salvo Veneziano

Recentemente anche Salvo Veneziano ha trovato alquanto strano il cambiamento di Dayane Mello e ha attaccato duramente la brasiliana, pubblicando sul suo profilo Instagram una clip che la ritrae intenta a parlar male di Tommaso Zorzi.

“Guardate bene questo montaggio, sarà amicizia vera? Dopo quattro mesi ancora strategie di gioco? Noi dopo 3 mesi eravamo diventati una famiglia e dopo 20 siamo tutti ancora in contatto. Grandissima amica di Tommaso Zorzi ma solo in diretta però”, ha tuonato il pizzaiolo siciliano. Quindi, l’ex di Stefano Mello sta davvero prendendo in giro l’influencer meneghino? Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sui vari social network: