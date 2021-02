Gabriel Garko in ospedale, la flebo spaventa i fan: come sta l’attore (FOTO)

Gabriel Garko fa preoccupare tutti i suoi seguaci

Qualche ora fa Gabriel Garko ha condiviso delle Stories su Instagram facendo spaventare tutti i suoi follower. Nello specifico, l’attore torinese di è mostrato sul noto social network con una flebo attaccata al braccio sinistro. In più nella stanza era presente anche un carrellino con alcuni attrezzi che fanno intendere che l’ex modello si trovasse proprio in un ospedale. Ma per quale motivo? A rivelarlo è stato lui stesso.

Nell’ultimo periodo Gabriel ha aperto il suo cuore svelando qualcosa di privato. Dopo la sua ospitata al Grande Fratello Vip 5 è stato ospite a Verissimo dove ha fatto coming out. In quell’occasione ha dichiarato di essere gay e di aver vissuto una storia con un ragazzo per un decennio di nascosto per paura che la sua carriera sentisse delle ripercussioni. Ora invece, il professionista piemontese ha una relazione con un giovane napoletano ma che lavora in Lombardia.

L’attore torinese in infermeria

Ma tornando alle Stories citate prima, Gabriel Garko ha voluto informare tutti coloro che la seguono sui social network di quello che gli stava succedendo. Nel dettaglio, l’attore torinese ha postato una breve clip, nel quale lui in un primo momento si mostra ravvicinato, ma immediatamente dopo l’inquadratura si è spostata facendo vedere la flebo attaccata al suo braccio sinistro.

Nella stessa stanza era presente anche tavolino con dei strumenti da dottori. Quindi con molta probabilità il professionista era in un’infermeria. Purtroppo non sappiamo con la precisione cosa gli sia accaduto e per quale motivo l’attore ha avuto il bisogno di fare una flebo. Per fortuna il 48enne ha voluto rassicurare i fan cercando di evitare che quest’ultimi si potessero preoccupare. (Continua dopo la foto)

Gabriel Garko rassicura tutti i suoi follower

“Oggi flebo, ma va tutto bene”, ha scritto Gabriel Garko ha corredo del breve video condiviso tra le Stories di Instagram. Frase che è bastata a rassicurare i seguaci che da quando hanno visionato il filmato stanno cercando di capire che cosa possa essere accaduto al protagonista delle fiction Ares.

Alcuni utenti presuppongono che il 48enne potrebbe essere in cura per qualche effetto collaterale provocato dal Covid-19. Ricordiamo infatti, che Gabriel è stato infetto qualche mese fa, ma lo ha rivelato al pubblico solo durante la sua ospitata a Live Non è la D’Urso.