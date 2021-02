GF Vip, Giulia Salemi litiga con Pierpaolo, lo chiama Andrea e dice: “Sei un bambino moccioso”

Prima lite tra i Prelemi

Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì scorso Giulia ha prima litigato con Dayane Mello e successivamente ha avuto uno scontro con Pierpaolo nella stanza chiamata lavatrice.

I due innamorati si sono scambiati dei termini molto forti, soprattutto quando l’influencer italo-persiana ha affibbiato al 30enne lucano il nome di un altro abitante della casa più spiata d’Italia. Solo dopo alcune ore I due gieffini sono riusciti a fare pace, segno che i malumori nel loft di Cinecittà sono altissimi, quindi basta poco per far saltare i nervi.

Tensione al Grande Fratello Vip 5

È se qualche ora prima Pierpaolo Pretelli è stato proclamato secondo finalista del Grande Fratello Vip 5, qualche ora dopo il 30enne ha ha vissuto una notte burrascosa all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la lunga diretta infatti, il lucano ha avuto una forte discussione con Giulia per varie ragioni, come il ritardo di circa un’ora della Salemi all’appuntamento che i due si erano dati per andare a dormire nella camera denominata lavatrice. La figlia di Fariba si è giustificata dicendo che stava parlando con Andrea Zenga in giardino e non si è resa conto che il tempo era volato.

“Mi stai rovinando la serata”, ha tuonato la modella, già abbastanza nervosa per colpa di un duro scontro avuto precedentemente con Dayane Mello. Ma la coppia ha continuato a discutere anche su quanto è successo durante la puntata. Nello specifico, lei sembra non aver apprezzato per niente il l’incontro con Elisabetta Gregoraci prima di venire a conoscenza di essere il secondo finalista del GF Vip 5.

Lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la clamorosa gaffe commessa da Giulia Salemi. Infatti, mentre stavano discutendo in camera, per sbaglio o perché era andata nel pallone, l’influencer italo-persiana ha chiamato Pierpaolo Pretelli con il nome Andrea. Forse ha confuso con l’inquilino con cui parlava prima? Resta il fatto che l’ex Velino di Striscia la Notizia si è arrabbiato moltissimo.

Il 30enne ha respinto più volte i baci e gli abbracci che la ragazza ha cercato in tutti i modi di dargli, tant’è che a un certo punto è sbottato così: “Sbagli pure il mio nome”. A quel punto lei si è innervosita attaccando la sua dolce metà con frasi poco carine: “Fai il bambino. Che comportamento è? L’uomo continuo a farlo io, non tu”. Per concludere in questo modo: “Sei un bambino moccioso”.