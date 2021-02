Alda D’Eusanio stronca l’incontro tra Walter Zenga e Andrea: “Venuto solo per difendersi dagli attacchi social” (VIDEO)

Al GF Vip 5 l’incontro tra Walter e Andrea Zenga

Dopo vari annunci fatti dai promo su Canale 5, venerdì sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è stato il tanto atteso incontro tra Walter Zenga e il primogenito Andrea. Padre e figlio non si vedevano da ben 14 anni.

Nonostante il momento di patos, il numeroso pubblico non è rimasto convinto, ma nemmeno anche gli altri inquilini della casa di Cinecittà. Subito dopo l’incontro infatti, la nuova arrivata Alda D’Eusanio ha stroncato l’ex portiere dell’Inter: “Non mi è piaciuto. Chi non sa fare il padre non dovrebbe fare figli“. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato l’ex conduttrice di Vite da Copertina.

Ad Alda D’Eusanio non piacciono le frasi dette dallo sportivo al figlio

Ma non è finita qui, infatti, non contenta Alda D’Eusanio il giorno seguente ha fatto un’analisi sulle frasi che Walter Zenga ha utilizzato col figlio Andrea. La giornalista ha detto che lo sportivo deve ringraziare di non averlo avuto un padre così. Poi ha sottolineato che la sera precedente l’ex calciatore l’ha lasciata senza parole.

“Il fatto è che lui è venuto perché sui social veniva attaccato. Ragazzi è venuto per quello, l’ha detto subito all’inizio. Quando lui esordisce dicendo di non essere mai stato insultato così è perché ha capito che siccome sui social lo insultavano doveva dire la sua versione. Lui pensava di aver ragione. Quando tu sbagli, non basta chiedere scusa, devi riparare al tuo errore. Altrimenti è davvero troppo facile. Nemmeno gli dispiaceva. Gli ha detto ‘dopo quando vuoi ci vediamo se vuoi’”, ha tuonato la nuova gieffina. (Continua dopo il video)

Alda la tocca piano su Zenga Senior: "Andre deve ringraziare di non aver avuto un padre così. È venuto solo perché sui social l'avevano attaccato. È insensibile" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/iC6e5XpRqd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 30, 2021

Alda D’Eusanio stronca Walter Zenga

Sempre al Grande Fratello Vip 5, la nuova arrivata Alda D’Eusanio riferendosi a Walter Zenga ha detto che tutti quelli che hanno assistito a questo confronto sono stati colpiti nel vedere un uomo insensibile.

Una persona che non solo non capisce, ma che ritiene questa cosa una chiacchiera, non un dolore o una ferita profonda. Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Resta il fatto che l’ingresso della giornalista nella casa più spiata d’Italia ha portato una ventata di freschezza e ironia.