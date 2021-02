Andrea Zelletta incontra Alba Parietti fuori dalla casa del GF e il pubblico chiede la squalifica (FOTO)

Pierpaolo Pretelli vince la sfida con Andrea Zelletta

Chi ha seguito la puntata del venerdì del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Pierpaolo Pretelli si è andato ad aggiungere alla lista dei finalisti. Oltre all’ex Velino di Striscia la Notizia anche Dayane Mello. Al televoto c’erano lui ed Andrea Zelletta.

Come la settimana precedente anche stavolta i due possibili finalisti sono arrivati nello studio di Cinecittà per scoprire l’esito direttamente guardando in faccia Alfonso Signorini. Ma sembra che fuori dalla casa più spiata d’Italia abbia incontrato Alba Parietti. Quest’ultima si trova a lì perché aveva avuto un acceso confronto con Maria Teresa Ruta sulla vicenda Alain Delon. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto accaduto qualche giorno fa.

Andrea Zelletta comunica di aver parlato con Alba Parietti

A quanto pare Andrea Zelletta abbia scambiato quattro chiacchiere con Alba Parietti. L’ex tronista di Uomini e Donne una volta arrivato nella casa di Cinecittà ingenuamente l’ha immediatamente raccontato ai suoi coinquilini.

“Ragazzi fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me“, ha detto il fidanzato di Natalia Paragoni. Per questo motivo tantissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 5 su Twitter stanno chiedendo a massa la squalifica del gieffino visto che non ha rispettato il regolamento.

La rabbia del popolo del web sul gieffino pugliese

Dopo aver perso il televoto contro Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per comunicare ai suoi compagni d’avventura cosa ha fatto nel tragitto per arrivare in studio. Il ragazzo però, non è riuscito a tenersi per sé l’incontro avuto con la madre di Francesco Oppini che gli avrebbe comunicato come sta procedendo il suo percorso all’esterno.

Qualcosa di scorretto che ha fatto storcere il naso al popolo del web che in pochi minuti si è precipitato sui vari social network, soprattutto Twitter per lamentarsi per il gesto di Zelletta e Alba Parietti. La produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ascolterà le richieste da parte dei telespettatori? Staremo a vedere, nel frattempo ecco a voi alcuni tweet contro l’ex tronista di Uomini e Donne: