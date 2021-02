Elisabetta Gregoraci al veleno su Pierpaolo e Giulia: “Scene sembrano doppie, un po’ un copia e incolla” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci parla dei Prelemi

Dopo la sfilata e il fa via a faccia con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5, sabato pomeriggio Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Verissimo con la sorella. Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre ad aver parlato del piccolo intervento a cui si è sottoposta per togliere un polipo dall’utero, la 40enne ha tirato anche una frecciatina velenosa a al lucano e Giulia Salemi.

“Giulia e Pierpaolo li vedo bene.. Se lui è innamorato? Chiedetelo a lui, ormai sono diventata diplomatica a rispondere, ho imparato. La nostra amicizia è stata molto bella, pura e vera ed anche nel vedere le immagini traspare. Il resto è televisione, ma alcune scene sembrano doppie, un po’ un copia e incolla. Magari gli autori si sono divertiti un po’”, ha detto la soubrette calabrese.

La stoccata della soubrette a Pierpaolo e Giulia

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci affiancata dalla sorella ha parlato di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La soubrette calabrese augura a loro tanta felicità e di stare bene, ma naturalmente quello che vivi dentro la casa del Grande Fratello Vip è un’altra realtà ed è tutto ovattato, quindi bisogna vedere una volta che entrambi saranno fuori.

All’esterno ci sarà la prova del nove per la conduttrice di Battiti Live. Solo tornando alla realtà i due gieffini vedranno i loro veri caratteri e come andrà fra di loro. Ma non è finita qui, infatti l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto anche: “Io sono sempre single, ho letto che dicono che sia tornata con Flavio, mi diverto a leggere certe cose. Ho un ottimo rapporto con lui, lo adoro, siamo una famiglia, ma non siamo tornati insieme”. (Continua dopo il video)

La clip gregorelli vs prelemi a #verissimo durante l’intervista ad Elisabetta Gregoraci.#GFVIP pic.twitter.com/nKoxxd1Qwq — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 30, 2021

Elisabetta Gregoraci si emoziona ricordando la madre

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci, per la prima volta in assoluto in televisione con la sorella minore Marzia, ha ricordato la madre. Quest’ultima, come più volte la soubrette calabrese ha ricordato in interviste e al GF Vip 5, è venuta a mancare alcuni anni fa dopo una lunghissima malattia.

Dopo aver visto un video lanciato dalla padrona di casa Silvia Toffanin, la 40enne è la consanguinea si sono commosse. “Io la sento tanto vicina, in alcuni periodo di più e in altri meno, ma la sento sempre”, ha asserito l’ex moglie di Flavio Briatore.