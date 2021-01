GF Vip, squalifica per Alda D’Eusanio: il caso ‘Fausto Leali’ si ripete (VIDEO)

Alda D’Eusanio verso la squalifica: il motivo

Venerdì sera Alda D’Eusanio salutando Pierpaolo Pretelli ha detto che i suoi amori duranoncome un gatto sulla Cassia, strada trafficata di Roma. A quanto pare anchevil sio percorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha avutonla stessa durata. Sembra proprio che la giornalista verrà già squalificata nella puntata di lunedì prossimo. La donna infatti, è riuscita a battere il record fatto da Stefano Bettarini, che ha bestemmiato dopo solo due giorni passati nell’appartamento più spiato d’Italia.

Lei, dopo neanche 24 ore, ha utilizzato una parola che ha fatto scendere il gelo tra i coinqulini che stavano scherzando durante un sabato sera e che già all’inizio di questa edizione è stata motivo di squalifica per Fausto Leali. Quest’ultimo agli inizi del reality show di Canale 5 usò quel termine parlando con Enock, il fratello del calciatore Mario Balotelli.

Si ripete la stessa storia visduta da Fausto Leali

Mesi fa infatti, Fausto Leali, venne ripreso da Alfonso Signorini e subito dopo squalificato dal Grande Fratello Vip 5 dopo aver promunciato una parola vietata dal regolamento televisivo. La medesima cosa è accaduta sabato sera con Alda D’Eusanio che, mentre stava parlando con i suoi nuovi compagni d’avventura e con leggerezza ha usato lo stesso termine.

Ad accorgersi dello scivoone il rampollo meneghino Tommaso Zorzi che l’ha fulminata con gli occhi e immediatamente dopo ha deciso di far finta di nulla. Ma l’influencer e gli altri inquilini presenti in stanza si sono resi conto quali saranno le conseguenze per la giornalista 70enne. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La rabbia del popolo del web e di Enock

Immediatamente dopo il fattaccio, sui vari social network è salito im tendenza l’hashtag “#FuoriAlda” ed è intervenuto anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Enock. Il fratello di Mario Balotelli ha chiesto esplicitamente agli autori del reality show di Canale 5 dei provvedimenti proprio com’è accaduto qualche mese fa per l’altro gieffino Fausto Leali.

Mancano un paio di giorni al nuovo appuntamento, quindi non ci rimane che attendere per vedere cosa accadrà. Stando al regolamento, Alda D’Eusanio dovrebbe essere espulsa dal programma. Staremo avvederevcosa accadrà in puntata.