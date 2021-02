Nicolò Zenga commenta l’incontro del fratello con il padre: “Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe” (VIDEO)

L’incontro tra Walter e Andrea Zenga al GF Vip 5

Venerdì sera Walter Zenga ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 per incontrare dopo 14 anni il figlio Andrea, attuale concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Le parole dell’ex portiere dell’Inter, però, non hanno per nulla convinto il primogenito e gli coinquilini. Ma hanno fatto storcere il naso anche all’altro figlio, Nicolò Zenga. Delle stoccate che sono piaciute moltissimo ai suoi fan e a gran parte del popolo del web. (Continua dopo il post)

Viaggiare in prima… ma avere l’animo da terza classe 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ chi vuole capire capisca #gfvip #andreazenga — Nicolò Zenga (@ZengaNicolo) January 29, 2021

La reazione di Nicolò Zenga alle parole del padre

Nicolò Zenga, il fratello del gieffino infatti, attraverso il suo account Twitter ha commentato il faccia a faccia tra il suo genitore e Andrea, lanciando pure delle frecciate velenose all’allenatore di calcio.

“Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria”, ha scritto il ragazzo che domenica scorsa è stato ospite a Live Non è la D’Urso. (Continua dopo i post)

Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc #gfvip #andreazenga #zenga — Nicolò Zenga (@ZengaNicolo) January 30, 2021

Nicolò Zenga parla del padre a Live Non è la d’Urso

Come accennato prima, domenica sera Nicolò Zenga è tornato a parlare del padre a Live Non è la D’Urso. Il ragazzo ha detto che a lui spiace che si parli di guerra e di buttare fango. Il padre Walter non c’era nei momenti importanti della sua vita e quella di Andrea, tuttavia non gliene fanno una colpa.

“Io e mio fratello non vogliamo passare da vittime, abbiamo solo raccontato quello che abbiamo provato e vissuto. Mio padre mi ha anche bloccato sui social. Sono sempre andato io, lui non è mai venuto da noi. Io avevo bisogno di questo rapporto con mio padre, quando avevo occasione andavo a trovarlo. Andavo con la speranza di recuperare un rapporto che speravo di avere, ma non è successo”, ha dichiarato il ragazzo. Ecco i video dei sui interventi nel programma di Barbara D’Urso:

Torniamo a parlare della famiglia #Zenga, chi dice la verità e chi mente? A Live #noneladurso Nicolò continua a sostenere l’assenza di papà Walter pic.twitter.com/hhUF731Fc9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 24, 2021