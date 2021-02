Enock Barwuah tuona contro Alda D’Eusanio: “Che schifo questo non è un errore, ma molto di più” (VIDEO)

Alda D’Eusanio verso la squalifica dal GF Vip 5

Venerdì scorso Alfonso Signorini ha fatto entrare Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip 5 comunicando agli altri inquilini che la giornalista è un nuovo concorrente. Non sono trascorse nemmeno 24 ore che già ha commesso uno scivolone assurdo. Nello specifico, la donna mentre si trovava con gli altri ragazzi a parlare e scherzare ha fatto un commento razzista pronunciando la parola ne**o durante la cena.

Il termine in questione è stato sentito chiaramente da tutti tant’è che gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono rimasti a bocca aperta. Ad esempio, Giulia Salemi ha detto: “Ma dai, prima che fraintendono”. Mentre Tommaso Zorzi cercando di cambiare discorso ha aggiunto: “Andiamo avanti”. (Continua dopo il video)

Il duro sfogo di Enock Barwuah su Alda D’Eusanio

Immediatamente dopo il fattaccio, alo scivolone di Alda D’Eusanio ci ha pensato l’ex gieffino Enock Barwuah sui propri canali social. Il fratello di Mario Balotelli ha scritto: “Che schifo, questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto di Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno.. Fate girare questo video…”.

Ma non è finita qui, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha aggiunto anche: “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato.. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone”. (Continua dopo le foto)

C’è un precedente con Fausto Leali

Per la stessa ragione, all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, era stato squalificato il cantautore Fausto Leali. Anche quest’ultimo mentre parlava con gli altri coinquilini aveva utilizzato il termine ‘ne*ro’, riferendosi ad Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

In quell’occasione il gieffino non aveva per nulla compreso la portata di quella parola e la sua valenza offensiva e razzista. Resta il fatto che la puntata successiva il cantante venne squalificato dal reality show di Canale 5. A questo punto non rimane che attendere la decisione della produzione e di conseguenza le verrà comunicata attraverso Alfonso Signorini.