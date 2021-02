Francesco Chiofalo tuona contro i suoi colleghi che usano OnlyFans: “Falliti, poveri disperati” (FOTO)

La moda di OnlyFans arriva anche in Italia

Già da qualche anno al di là dell’Oceano, ovvero in America, tantissime celebrità hanno deciso di aprire un proprio account su OnlyFans, un sito a pagamento dove si possono mostrare dei contenuti intimi che in atri social verrebbero censurati rischiando il ban. Ad esempio, delle star statunitensi come Chris Brown a Tyga, ma anche Austin Mahone, Tyler Posey e Bella Thorne ne fanno parte.

Nel 2021 pure alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo italiano hanno creato un profilo, come Luigi Favoloso oppure l’ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo. Recentemente un seguace di Francesco Chiofalo ha chiesto a quest’ultimo cosa ne pensa a riguardo. A quel punto l’ex fidanzato di Francesca Roma è sbottato su Instagram.

L’ex di Selvaggia Roma sbotta su Instagram

Qualche ora fa Francesco Chiofalo ha deciso di rispondere ad alcune domande che i follower di Instagram gli hanno post attraverso l’apposita funzione che fornisce il social network. Un seguace in particolare gli ha chiesto cosa ne pensa dei suoi ‘colleghi’ che si sono scritti sul quel sito.

A quel punto l’ex partecipante di Temptation Island è sbottato così: “Se sono su OnlyFans? Falso! Penso che un personaggio pubblico maschio che sta su un sito del genere deve essere un povero disperato con seri problemi economici. Oltre a dare un pessimo esempio. Se mi trovassi in difficoltà economiche sicuramente andrei a lavorare, non mi metterei mai a postare foto a pagamento a pecora con il c**o ed il c***o in bella vista su un sito del genere, falliti!”. (Continua dopo le foto)

Chiofalo condanna gli uomini iscritti su OnlyFans, sulle donne non si esprime

Il discorso di Francesco Chiofalo però, tuttavia riguarderebbe solo i maschi, perché per le donne non vuole esprimere un suo pensiero. Immediatamente dopo infatti, l’ex di Selvaggia Roma ha scritto: “Preciso che questa mia valutazione vale solo per i maschi, sulle donne che fanno queste cose non mi esprimo”.

Naturalmente il popolo del web è assolutamente contrario con quello che ha detto l’ex concorrente di Temptation Island. Infatti ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita sempre rispettando le regole.