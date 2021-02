Stefano Bettarini al veleno contro Alda D’Eusanio: “Donna priva di sensibilità, quando pensi di averle viste…“

Stefano Bettarini affossa Alda D’Eusanio

Venerdì scorso Alda D’Eusanio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ma è passato solo un giorno è la giornalista oltre ad aver detto un termine che sicuramente le costerà la squalifica, sta già facendo parlare molto di lei per qualcos’altro. La giornalista ed opinionista quando si è trovata a tu per tu con Andrea Zenga gli ha detto di essere dalla sua parte. In più ha criticato il padre di quest’ultimo.

Ma l’ingresso della nuova inquilina nell’appartamento più spiato d’Italia ha fatto storcere il naso a Stefano Bettarini. L’ex gieffino, che ha il dente avvelenato col reality show, dopo aver condiviso una Storia su Instagram il momento preciso in cui la donna ha detto ad Andrea cosa pensava del genitore, ha scritto le queste parole: “Donna priva di empatia e di sensibilità”.

Le critiche dell’ex gieffino alla giornalista

Ricordiamo che Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia, quindi ogni volta non perde occasione per criticare il reality show di Canale 5. L’ex calciatore dopo aver sferrato un attacco al conduttore Alfonso Signorini, ora ha espresso un giudizio negativo nei confronti della nuova arrivata Alda D’Eusanio. Quest’ultima infatti, si è unita al cast del reality show ad un mese dalla conclusione. Ma la sua esperienza sicuramente durerà poco dopo il termine usato sabato sera.

L’ingresso della giornalista è stato considerato di cattivo gusto dallo sportivo e per questo motivo si è lamentato su Instagram. L’ex gieffino ha postato il filmato della diretta della puntata di venerdì in cui Alda rivolgendosi ad Andrea ha detto: “Ricorda che Dio ti manda gli amici per chiederti scusa dei parenti che ti ha dato”. Riferendosi alle frasi della 70enne, l’ex marito della Ventura ha replicato così: “Ed ecco che quando pensavo veramente di averle viste tutte arriva lei”.

Stefano Bettarini critica Alfonso Signorini

Da quando è stato squalificato per bestemmia dal Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini continua a criticare il conduttore e il reality show. Dopo aver espresso il suo parere negativo su Alda D’Eusanio, lo sportivo toscano ha criticato Alfonso Signorini sul fatto che abbia presentato l’entrata della giornalista al GF Vip 5 con una sorpresa per gli altri inquilini.

Quindi, si è fatto la seguente domanda: “Altro giro altro regalo?“. Poi ha fatto capire di essere dalla parte di Andrea Zenga dicendogli di farsi forza ed andare avanti nel suo percorso sia dentro la casa di Cinecittà che una volta fuori.