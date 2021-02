DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 2 febbraio: Osman chiude con Leyla

La programmazione di febbraio di DayDreamer- Le Ali del Sogno

Nel mese appena iniziato, ovvero febbraio 2021 la soap opera turca DayDreamer- Le Ali del Sogno si va avvicinando sempre di più al gran finale. Infatti, dopo il ritorno della serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir nella fascia del prime time di Canale 5, dallo scorso 25 gennaio sono ripresi gli episodi giornalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 16:35 circa fino alle 17:10 per poi dare la linea al rotocalco Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Quindi, salvo ulteriori cambi di palinsesto da parte di Mediaset, con molta probabilità lo sceneggiato potrebbe arrivare al capolinea entro marzo. Ma andiamo a vedere cosa accadrà nella puntata pomeridiana di martedì 2 febbraio in attesa del puntatone serale con ben tre episodi da 45 minuti ciascuno.

DayDreamer- Le Ali del Sogno: Osman decide di rompere il fidanzamento con Leyla

Le anticipazioni della puntata pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 2 febbraio 2021, rivelano che l’agenzia starà per accogliere Melis, la nuova segretaria di Emre. Invece il buffo CeyCey sarà completamente esausto per le continue pressioni riguardo il suo matrimonio con Ayhan. Intanto, la giovane Sanem firmerà con l’editore Yigit il contratto per il suo romanzo. Mentre Leyla proverà in tutti i modi a mostrarsi gelosa nei confronti del futuro marito Osman ma sa nel profondo di amare ancora Emre Divit.

L’ex macellaio, infatti, ne è consapevole, e per questo motivo deciderà di rompere il suo fidanzamento con la Aydin. Si presenterà nel frattempo la cena tra Huma, Emre, e Can con la famiglia di Sanem. Cosa accadrà in questo incontro? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera e gli spoiler forniti da KontroKultura.

Erkenci Kus in Italiano: Daydreamer, la serie completa in streaming

Se ti stai domandando dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming.