Uomini e Donne, il dramma di Armando Incarnato sulla figlia: “Farò tutto il possibile” (FOTO)

Armando Incarnato vuole riabbracciare la figlia Michelle

Chi segue Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, sicuramente conoscerà Armando Incarnato. Il cavaliere del Trono over recentemente ha accusato Maurizio Guerci di avere una compagna e dei figli fuori dal programma. Ma l’uomo inoltre, avuto un momento di debolezza e di umanità nel corso di un’intervista per Uomini e Donne Magazine. In quell’occasione l’imprenditore partenopeo ha dichiarato quello che vorrebbe essere il regalo di compleanno per i suoi 40 anni. In poche parole vorrebbe al suo fianco la figlia e lui farà il possibile affinché questo si avveri al più presto.

Naturalmente il 39enne si riferisce alla figlioletta Michelle che ha avuto in una precedente storia. Parlando di quest’ultima ha detto: “Vorrei mia figlia al mio fianco e farò tutto il possibile per far si che questo accada”. Il giorno del suo 40esimo compleanno è sicuramente il momento perfetto per poterla riabbracciare. Il cavaliere, infatti, non vede la piccola da quattro mesi, tra limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e gli impegni in tv. (Continua dopo la foto)

Il cavaliere partenopeo parla di Ida Platano a Uomini e Donne

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha detto la sua anche dell’inatteso ritorno di Ida Platano nel programma Mediaset. In quell’occasione l’ex dama dove si è confrontata ancora una volta con Riccardo Guarnieri. Un faccia a faccia con tanto di pianti, delusione e in fuga dal dating show di Maria De Filippi.

Il noto imprenditore napoletano si è detto abbastanza dispiaciuto per quanto accaduto quel giorno: “Ida mi ha fatto tanta tenerezza, a un certo punto mi guardava, tremava e piangeva. Avrei voluto abbracciarla e darle la sicurezza che merita ancora una volta, ma non era il momento”.

Armando Incarnato parla di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Nel corso della lunga intervista per Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha espresso il suo giudizio pure sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ricordiamo che la dama rossa arriva pure lei dalla Campania ed è una cara amica dell’imprenditore napoletano.

Per quest’ultimo, tra Roberta e Riccardo non ci sarà mai un futuro, dicendo anche di non avere il minimo dubbio al riguardo. Dunque, Incarnato ha rincarato la dose dicendo delle cose molto più pesanti: “Roberta è un’ingenua. Una donna buona e fiduciosa, ma con Riccardo sta perdendo solo tempo…Penso che Riccardo debba iniziare a capire cosa vuole dalla vita”. Arriverà la replica da parte del personal trainer pugliese?