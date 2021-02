Emma Marrone, fan lasciata dopo la dedica di un suo brano. Lei ironizza: “Servono canzoni della Amoroso”

Emma Marrone protagonista indiretta della fine di un amore

Come dice il detto nessun amore è per sempre. Ne sanno qualcosa una giovane coppia di fidanzati che sono finiti al centro dell’attenzione grazie alla risposta di una nota cantante italiana: Emma Marrone. Infatti, dietro alla loro separazione c’è un retroscena inaspettato. Tutto è iniziato quando una ragazza ha deciso di dedicare alla persona che ama, in diretta radio durante il programma ‘Showbiz’, il celebre brano ‘Amami’ della cantante salentina.

Ricordiamo che quest’ultima recentemente è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin insieme all’amica, collega e conterranea Alessandra Amoroso per parlare del loro primo singolo insieme, ma anche delle loro vite. E proprio la vincitrice di Amici 2009 è stata tirata in ballo in questa vicenda. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente.

Fidanzato lascia in diretta radiofonica la sua ragazza

A quanto pare il gesto della ragazza non sarebbe stato apprezzato da lui, ma avrebbe segnato un epilogo davvero tragico. Infatti, il fidanzato avrebbe deciso di lasciare la ragazza per telefono, in diretta radiofonica. La stessa redazione della trasmissione ‘Showbiz’, se za parola per quanto accaduto, è stata bersagliata di email per conoscere la verità dei fatti.

Quindi è arrivata la conferma: la giovane in questione sarebbe stata invitata nel programma proprio perché fan del format. Stando al suo racconto, lei si era conosciuta con l’ormai ex fidanzato ad un concerto di Emma Marrone, per questo lei si è mostrata molto entusiasta all’idea di poter fare un dono simile alla persona che amava.

La reazione di Emma Marrone alla vicenda

Questa notizia in pochissimo tempo è diventata virale facendo il giro dei vari social network. Quindi, era inevitabile che arrivasse anche alle orecchie di Emma Marrone. Quest’ultima, a quel punto attraverso una Storia sul suo profilo Instagram ha commentato con ironia la vicenda: “L’ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Alessandra Amoroso”.

In questo modo l’ex coach di Amici di Maria De Filippi ha tirando in ballo per scherzo la collega ed amica. Ecco la foto che la cantante salentina ha condiviso recentemente sul suo canale social seguito da milioni di follower: