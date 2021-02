Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 1 febbraio 2021: Gemma tronca con Gianluca, Sophie va via con Giorgio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Dopo la pausa dovuta al weekend, anche stamane alle 14.45 su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo episodio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Anche oggi si tornerà a parlare del Trono over, ovvero di Gemma Galgani e successivamente della tronista Sophie Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma accoglie un nuovo Maurizio e chiude con Gianluca

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che si passerà ancora una volta a Gemma Galgani. Una scelta che farà storcere un po’ il naso al pubblico. In studio arriverà un terzo Maurizio per la dama torinese leggerà una poesia. A quel punto la 71enne deciderà di tenerlo tra lo sgomento della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Invece sembra abbia deciso di troncare con il 45enne catanese Gianluca. Il motivo?

Perchè in settimana sentendosi al telefono col cavaliere siciliano, quest’ultimo ha osato dirle che cerca sempre le persone sbagliate per fare teatrini e rimanere all’interno del dating show di Maria De Filippi. Stavano per mandarlo via ma la conduttrice pavese chiederà alla vamp frusinate di decidere se tenerlo. Siccome lui le donerà un collier di brillanti che era destinato alla Galgani, naturalmente lo farà rimanere nel parterre senior.

Trono classico: Sophie esce con Giorgio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano anche che sarà il turno di Sophie Codegoni. Lei è Matteo hanno fatto un’esterna al mare e lui si è dichiarato. Le ha fatto trovare un bigliettino in auto dove le ha detto che fino ad oggi ha fatto esterne amichevoli ed ora è giunto il momento di mostrarle quanto gli interessa.

Lui le ha detto a chiare lettere che ci tiene molto a lei e che vorrebbe uscire fuori dal programma insieme. Poi le ha chiesto di spegnere le telecamere e lei si è detta d’accordo. Ovviamente c’è stato il bacio. In studio però, la 18enne dirà di essere stata bene ma di aver pensato pure a Giorgio. Infatti, dopo la scorsa puntata lei ha chiamato Giorgio che però gli ha risposto malamente.

Poi gli ha mandato dicendogli che le interessa ma lui se l’ha tirata. In trasmissione dirà di voler fare un’esterna per chiarirsi, lei lascerà da solo in studio Matteo ed uscirà per andare da Giorgio. Matteo intuirà di non essere solo in questo percorso e accetterà la situazione ma tutti rimarranno stupiti dal fatto che la tronista non lo avesse guardato per nulla negli occhi e piangesse.