GF Vip, “Carlotta Dell’Isola in finale perché raccomandata da Alessia Marcuzzi”: la rivelazione di Sofia Calesso

Sofia Calesso torna a tuonare

Nelle ultime ore è stata sganciata una bomba mediatica che riguarda la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Protagonista di questo scoop è Sofia Calesso che ha deciso di metterci la faccia parlando di Carlotta Dell’Isola e Temptation Island. Ricordiamo che entrambe hanno partecipato al reality show delle tentazioni, ma la prima ha confessato che la gieffina capitolina è stata favorita, con molta probabilità da Alessia Marcuzzi.

In più, la ragazza ha detto anche che grazie a tale raccomandazione potrebbe arrivare pure alla finalissima fissata per il primo marzo. Le clamorose affermazioni fatte della Calesso sulla ‘collega’ di trasmissione, hanno sollevato un polverone con tanto di polemiche.

Carlotta Dell’Isola raccomandata da Alessia Marcuzzi? L’accusa

Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island ha voluto fare delle rivelazioni molto importanti sul format ideato da Maria De Filippi. ,in più ha parlato pure di Carlotta Dell’Isola, che da in mese è un’inquilina della Casa del Grande Fratello Vip 5. La ragazza ha confessato che gli autori del format Fascino hanno riservato trattamenti speciali ad alcune coppie. Ovvero, secondo lei hanno messo in luce alcune di esse e concordando chi avesse il ruolo di ‘vittima’ o ‘carnefice’. Poi, la ragazza ha insinuato che la gieffina non avrebbe potuto partecipare al reality show che si svolge a Cinecittà per via dell’accordo preso con gli autori di Temptation.

Di conseguenza, per lei la Dell’Isola è lì dentro solo perché raccomandata. “Per contratto lei non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto Facchinetti che le ha fatto da agenzia, la Marcuzzi che la conosceva da prima. E l’ha dichiarato lei stessa al Grande Fratello! Non solo lo avevo anticipato, però lei involontariamente se lo è fatto uscire dalla bocca”, ha tuonato Sofia.

Le pesanti accuse di Sofia Calesso

Quindi, stando a Sofia Calesso, è solo grazie ad Alessia Marcuzzi che Carlotta Dell’Isola ha potuto violare il regolamento firmato a Temptation Island. Inoltre, nella vicenda sarebbe coinvolta anche un’altra persona di cui, ad oggi, non può fare il nome perché in trattativa con un legale.

“Un’altra voce che ti anticipo, è che lei doveva entrare nella nostra edizione di Temptation Island ma, essendoci due vip, l’hanno spintonata sull’edizione della Marcuzzi in modo da avere più luce ed arrivare, poi, a due puntate al Maurizio Costanzo Show e al Grande Fratello. E non solo! Qualcuno mi ha anche detto, due giorni fa, che probabilmente Carlotta arriverà in finale. Non solo è scioccante così, ma ce la ritroveremo anche alla fine! Eppure nella casa è completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto a Temptation Island e che stava simpatica anche a me”, ha concluso la giovane.